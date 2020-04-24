Телеведучий і шоумен Володимир Остапчук випадково розсекретив особистість своєї нової коханки

Як відомо, незважаючи на сотні цікавих коментарів шанувальників, артист відмовляється коментувати особисте життя: «З приводу особистого життя не розказую. Коли прийде час і бажання поділитися цією стороною життя, обов'язково все вам розповім». Однак уважні користувачі мережі Instagram змогли самі дізнатися його особистої таємницею коханої, пишет Politeka.net.

Нагадаємо, Володимир розлучився зі своєю дружиною Оленою Войченко після майже 12 років спільного життя. Скандальне розлучення в ході якого Олена расскзаала про зради чоловіка не залишився без уваги преси. Не встигли вщухнути спори в мережі, як Володимир засвітився з новою обраницею в несподіваному вигляді.

Так, обраницею Остапчука опинилася 33-річна нотаріус Христина. Жінка також не коментує новий роман, проте активно підігріває чутки з Остапчуком. Нещодавно вони представили знімки, на яких видно, що Володимир і Христина проводять карантин разом в одній квартирі.

Подейкують, що Володимир і Христина познайомилися минулого літа на весіллі в Італії, де Остапчук був ведучим, а нотаріус - подружкою нареченої.

Колишня дружина Володимира навіть встигла прокоментувати нові відносини артиста:

"Я знаю жінку, з якою у Володимира відносини, майже з першого дня. Але я не хочу коментувати черговий роман Володимира, він десятий, мабуть, якщо не більше, за черговістю. І я знала попередніх, правда постфактум, знаю цю", - розповідала раніше Олена.

До цього Остапчук розповів, що зараз у нього з'явилося більше часу, і він намагається більше спілкуватися з дітьми.

Остапчукт зазначив, що головне придумати розвага для дітей вдома і тоді проблем не буде.

наприклад, можна написати і розмалювати книгу (казку, або як старша Емілія — «Книгу шпигунів»). Крім того, є набори разрисовок, магічні онлайн-шоу, ігри на телефоні по типу «правда чи дію».

Ще одна порада від Остапчука, як провести час з дітьми - рольові ігри з улюбленими мультиками. Так, шоумену довелося побути принцесою Селестией з «Little Pony».

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