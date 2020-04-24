Регіна Тодоренко похвалилася фігурою в сонячному купальнику під час відпочинку на пляжі
Артистка вирішила показати кадр, на якому блиснула формами в одному золотому бікіні. Як відомо, перед початком карантину Регіна разом з сином відправлялася на відпочинок на Мальдіви без чоловіка, а по поверненню з відпустки почала активно ділитися архівними кадрами, які раніше не публікувала, пише Рoliteka.net.
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Під сонячним кадром Регіна вирішила розповісти про намір провести з доктором Комаровським онлайн ефір, в якому шанувальники зможуть дізнатися багато цікавого:
«Друзі, завтра разом з доктором Комаровським @doctor_komarovskiy ми проведемо спільний прямий ефір. Говорити будемо про те, що хвилює нас всіх вже тривалий час - про вірус.
Разом з доктором ми спробуємо розібратися, чи так страшний цей вірус, дійсно існує безсимптомна форма цього захворювання, як захистити себе і своїх дітей, а так само поговоримо про міфи, якими оточений вірус. Залишайте свої запитання у коментарях і ми разом спробуємо на них відповісти в ефірі 25 квітня о 19:00! #регинатодоренко #докторкомаровский», - написала Тодоренко.
До цього зірка з'явилася в костюмі нюдового відтінку з яскравим макіяжем на обличчі і під час укладання своїх пишних хвилястого волосся. Зірка позувала разбутой, сидячи за столом і яскраво посміхаючись на камеру. Саме раззутые ноги зірки і привернули увагу фанатів.
«#10фактовобомне
Відгадайте, які з них помилкові ! Пишіть в коментах)
- 15 років роздавала флаєри на Дерибасівській вулиці, а на зароблені гроші купувала духи.
2. Я - дипломований логіст.
3. Випустила музичний альбом FIRE, на обкладинці якого гола.
4. Улюблена страва - кактусовый суп
5. Мій голос можна почути у пісні Ані Лорак «Помаранчеві сни»
6. Я є членом братства тріски і потрухів в Португалії
7. Мені вживили сухожилля гірської вівці (ходжу з ним по сей день)
8. Я пілотувати літак і посадила його самостійно на одному з найбільш небезпечних злітних смуг у світі
9. Отримала #ТЕФІ як найкраща Ведуча ранкового шоу вихідного дня.
10. За весь час подорожей у тревел-шоу #ОрелиРешка витратила півмільйона доларів», - написала під постом зірка, проте багатьох зацікавили саме ноги зірки великого розміру.
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