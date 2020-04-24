Український хореограф, суддя "Танців з зірками", Влад Яма поділився, як проводить час в самоізоляції зі своєю дружиною, Ліліаною

Текст Яма підкріпив чорно-білим фото з красунею-дружиною, пише Рoliteka.net. Хоча особливо на фото, крім облич, було неможливо щось розгледіти, все ж важко не помітити, що хореограф позував з оголеним торсом, а його дружина в світлому одязі.

Обидва притулилися один до одного і закрили очі. Пара посміхалася і виглядала дуже щасливою.

"За останній місяць ми з @liliya_yama зрозуміли, що разом здатні пережити і не таке!..🤗 💜 Навчилися ще більше радіти дрібницям і насолоджуватися природою. І, незважаючи на мої напади гикавки, ми зберігаємо внутрішній спокій, чого і вам бажаємо!)😇😇", - підписав знімок Влад.

Всього за 40 хвилин пост зібрав майже 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Як тобі пощастило!!!))) Радий за тебе!) Удачі вам і живіть дружно все життя!!!))", "Які ви красиві😍", "Молодці!! ❤️❤️❤️ Ми з Чоловіком вже пережили війну і в Донецьку, і міграцію, і життя з нуля, і підкорення вершин, і карантин... Всі ці речі тільки зміцнюють відносини 👍❤️🤗🥂", "Так виглядає Любов і Гармонія!!!❤️💚💙", "Чудові відкриття 💛 Будьте здорові 🙏💛", "Красива пара", "Красиві 😍", "Красиве фото. Іноді чорно-білий знімок набагато красномовніше кольорового ❤️", "Яка ви гарна пара! 😍", "Щастя Вам!!!🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Влад Яма постійно займається в залі і всіляко підтримує своє тіло в хорошій формі. Проте нещодавно сам він зізнається, що далеко не завжди міг похвалитися красивими м'язами.

За його словами, переломним моментом для нього стала участь в «Танцях з зірками», коли його вага була мінімальною за всю життя.

Нагадаємо, Влад Яма розбив голову Кошовому з "Квартал 95", відео облетіло мережу.

Як повідомляла Politeka, оголений Влад Яма похвалився своїми дарами, в мережі не стрималися.

Також Politeka писала, що Влад Яма з дружиною показали, в якій позі отримують задоволення.