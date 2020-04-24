Прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія показала розкішну фігуру в пікантному танці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

«Що думаєте про #tiktok ? Пиши сюди свої акаунти , підписуємося! Спасибі!» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Горова виконує розкішний танець, демонструючи на камеру ідеальне тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«А от ти мені подобаєшся», «Наташ, богиня», «попа як у Кім! Я хоч і дівчина, але фігуру оцінила», «красуня», «взу, вогонь!», «повний порядок», - пишуть вони.

До цього ми писали, що Наталя Горова, прийомна дочка українського продюсера Потапа, блиснула ідеальною фігурою в одній білизні.

«Доїдаючи бублик, строчу текст. скільки кілограмів ти набрав на карантині або саме час порівнювати себе справжню і з 2017 року 😂👆🏻 Вс , 19.04, вибило мене з колії - я з'їла за день - шматочок пасочки (не фанат), 2 шматочка м'яса (ПИШУ І ПРЯМО ЗАРАЗ ВІДЧУВАЮ ДЕЖАЮ 😍) , купу картоплі, хліба , їла після 19:00😂🎉 зірвалася з посади так сказати)», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Горова позує посеред ночі в одному купальнику з пляшкою алкоголю в руках. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Бачу тільки дірку від бублика», «Розумниця, не соромся», «Яка ж ти розумниця, не соромся», «Ух яка ти sexy», «богиня», - пишуть вони.

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