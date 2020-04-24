Відома гімнастка і зірка «Танців з зірками-2019» Ганна Різатдінова вразила зухвалою фотосесією в роковому образі

Знаменитість, яка запам'яталася українцям як фаворитка хореографа Влада Ями, поділилася кадрами зі своєї нової фотосесії в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімках гімнастка позує в оригінальному чорному костюмі, що складається зі штанів і відкритого топа. Образ Різатдінової доповнюють чорні рукавички, великі сонцезахисні окуляри і сміттєвий пакет.

При цьому сама фотосесія проходить поруч зі сміттєвими контейнерами під будинком красуні. Втім, ситуація навколо ніяк не заважає знаменитості демонструвати на камеру найбільш стильні пози.

Шанувальники гімнастки тут же взялися коментувати оригінальні кадри.

«Так стильно сміття ще ніхто не викидав!», «Дуже красива», «А де Ваша масочка?», «Яка красива і шикарна», «Не думала, що фото біля сміттєвого бака може виглядати так ефектно», «А як же роздільний збір?», «Ой ой ой, обережніше дамочка», - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що Різатдінова сфотографувала сама себе, засвітивши за собою кахель і дзеркало. На знімку знаменитість постала в чорному облягаючому майці, яка підкреслила гідності.

Різатдінова закинула волосся набік, і подивилася в камеру. Її очі прикрасили чорні стрілки.

В пості спортсменка міркувала про кохання, що буде з людиною, яка її не відчуває.

Нагадаємо, фаворитка Ями блиснула ідеальними формами в чорній маєчці.

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