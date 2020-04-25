Модель Олена Преснякова похвалилася ідеальним тілом у відкритому купальнику і розповіла все про свої параметри

22-річна дружина онука Алли Пугачової встигла прославитися, як успішна модель. Дівчина регулярно публікує в Instagram фото з нових фотосесій, серед яких трапляються і досить відверті. У зв'язку з цим деякі шанувальники красуні зацікавилися параметрами її фігури. Як передає Politeka.net, відповідне питання Пресняковій поставили в розділі Сторіз.

«Який у тебе зріст/вага? Ідеальна фігура», - йдеться в повідомленні.

У відповідь модель помітила, що в якийсь момент перестала звертати увагу на точні параметри тіла, тому зараз не стежить за цим.

«Я нарешті перестала гнатися за цифрами на вагах і дивлюся тільки на якість тіла, так що якщо чесно, вагу не знаю, +- 51-53 кг. Зріст 167», - відповіла Преснякова.

Свою відповідь вона супроводила власною фотографією у відкритому рожевому купальнику. Знімок наочно продемонстрував дійсно ідеальну фігуру моделі.

На жаль, її шанувальники ніяк не змогли прокоментувати фото через те, що в Сторіз немає такої можливості.

Раніше ми писали, що Преснякова вразила природною красою в новій весняній фотосесії.

На кадрах Преснякова позує в дуже простому, але при цьому не менш стильному образі. На дівчині вільні джинси із завищеною талією і проста біла сорочка, зав'язана в кокетливий вузол відразу над поясом. Модель також використовувала мінімум косметики, продемонструвавши шанувальникам свою природну красу.

Нагадаємо, юна невістка Пугачової налякала зовнішністю, повторивши подвиг Ані Лорак: "Які губища".

Як повідомляла Politeka, юна невістка Пугачової заворожила принадами в піджаку на голе тіло: «Це протизаконно».

Також Politeka писала, що шикарна невістка Пугачової показала вигини в облягаючому топі без білизни: "Які губки...".