Модель Олена Преснякова похвалилася ідеальним тілом у відкритому купальнику і розповіла все про свої параметри
22-річна дружина онука Алли Пугачової встигла прославитися, як успішна модель. Дівчина регулярно публікує в Instagram фото з нових фотосесій, серед яких трапляються і досить відверті. У зв'язку з цим деякі шанувальники красуні зацікавилися параметрами її фігури. Як передає Politeka.net, відповідне питання Пресняковій поставили в розділі Сторіз.
«Який у тебе зріст/вага? Ідеальна фігура», - йдеться в повідомленні.
У відповідь модель помітила, що в якийсь момент перестала звертати увагу на точні параметри тіла, тому зараз не стежить за цим.
«Я нарешті перестала гнатися за цифрами на вагах і дивлюся тільки на якість тіла, так що якщо чесно, вагу не знаю, +- 51-53 кг. Зріст 167», - відповіла Преснякова.
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Свою відповідь вона супроводила власною фотографією у відкритому рожевому купальнику. Знімок наочно продемонстрував дійсно ідеальну фігуру моделі.
На жаль, її шанувальники ніяк не змогли прокоментувати фото через те, що в Сторіз немає такої можливості.
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На кадрах Преснякова позує в дуже простому, але при цьому не менш стильному образі. На дівчині вільні джинси із завищеною талією і проста біла сорочка, зав'язана в кокетливий вузол відразу над поясом. Модель також використовувала мінімум косметики, продемонструвавши шанувальникам свою природну красу.
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