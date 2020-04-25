Російська актриса Тетяна Кравченко похвалилася перед шанувальниками новим знімком

Про це пише Politeka.net.

Вільний від зйомок час зірка серіалу "Свати" намагається присвячувати своїм шанувальникам в соціальних мережах.

На цей раз актриса Тетяна Кравченко опублікувала цікавий знімок, на якому зображені головні герої популярного серіалу "Свати".

Фото російська зірка опублікувала у своєму особистому Instagram.

"А ви теж любите Свати?", - вона підписала спільний знімок з Федором Добронравовим, Людмилою Артем'євою та Анатолієм Васильєвим.

Фанати залишили під публікацією Кравченко десятки захоплених коментарів із зізнаннями в любові до зірок серіалу "Свати".

"Так ви найкращі!", "Всім серцем", "Дуже люблю цей серіал", "Дуже люблю цей серіал!! Успіхів вам у подальшій зйомки", "Тетяна! Ви так чутливо граєте, по-справжньому сльози", "Еліксир здоров'я і гарного настрою!", "Просто обожнюю", "Ми обожнюємо!Спасибі вам всім за такий позитивний серіал! Просто любов", "Обожнюємо!", "Коли продовження?", "Дуже! Ви - наші рідні люди! З вами легше жити", "Дуже, чекаю коли буде 7 сезон", "Дуже, можна розслабитися", - написали вони в коментарях під спільним снимком.

Раніше ми розповідали, що Тетяна Кравченко показала, як сильно вона постаріла після "Сватів". Відповідне фото актриса опублікувала в Instagram.

На фото Валюха позувала крупним планом і показала своє обличчя. Можна легко помітити старечі зморшки Тетяни. Але це не заважає їй бути шикарною жінкою, хоча роки нікого не щадять. Для кадру Кравченко нафарбувала губи й очі.

Але фанатів це не збентежило і вони поставили майже 10 тисяч лайків під знімком.

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