Відома актриса Анна Кошмал, зірка "Сватів", показала новий весняний образ

Анна на фото позувала в сорочці або чомусь подібному, під якою можна побачити білу майку. Актриса посміхалася і сиділа на колесі огляду в Парижі. Волосся у Кошмал були в цей раз зібрані у хвіст. На тлі можна побачити старовинну будівлю столиці Франції, а також майже чисте небо. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Paris miss you.

Це фото зробила американка, з якою ми познайомилися в черзі на колесо огляду. Вона тоді точно так само як і я прилетіла в Париж погуляти в гордій самоті", - написала Кошмал.

Фанати поставили майже 25 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"В яке місце де ти не була ти найбільше хочеш поїхати?", "А у нас не було черги на колесо огляду", "Класна фотка, мені подобається там був зі своїми батьками", "Нічого собі, як гарно ! І ви така гарна!", "такий приголомшливий місто! Я теж хочу його знову відвідати", "Ти в Парижі? Там же вірус!".

Повідомлялося, що актриса Анна Кошмал, яка знімалася в серіалі «Свати», показала компанію, з якою розважається на карантині.

«Одного разу добросердна волонтер врятувала кошеня Конвалії від зграї собак і прихистила малюка. Незабаром, завдяки щасливому збігу обставин, він потрапив до мене...», - йдеться в повідомленні.

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