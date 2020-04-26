Російська співачка Крістіна Орбакайте, дочка Алли Пугачової, показала свою розкішну квартиру

Як повідомляє Politeka.net, в хоромах знаменитості гарний сучасний ремонт і досить яскравий дизайн.

Перше, що можна помітити, в квартирі Крістіни Орбакайте немає перегородок. Зонування відбувається за допомогою меблів та елементів декору. Так вітальню і кухню розділяє великий стіл-стійка.

В передпокої стоїть незграбний туалетний столик, зібраний з чорного заліза. Він виглядає досить яскраво, незвично і привабливо. В передпокої і на кухні різні типи підлог. У першій заливні підлоги, а в другій - викладено плиткою. Завдяки цьому відчувається перехід між зонами.

У Орбакайте двольно велика кухня, яка привертає увагу грою контрастів. Меблі в ній чорна, а підлоги - білі. З усім цим контрастує мармурова стільниця, розташована на тлі матових сірих фасадів.

У спальні стоїть велике ліжко, в головах якій розташоване панно з ламінату та шматочків шкіри. На туалетному столику видно полиця, заставлена книгами.

Ванна кімната у Крістіни Орбакайте невелика, але оригінальна. У ній є невелика керамічна ванна, підвісний унітаз, широке дзеркало і висока дерев'яна поличка. Що примітно, немає шторки.

Варто відзначити, що житло співачки виглядає не гірше, ніж у Пугачової. Раніше Максим Галкін і його дружина показали свої хороми. Це не просто квартира або приватний будинок, а справжній замок. Він знаходиться в селі Бруд під Москвою.

Площа замку — 3 тисячі кв. м, в ньому 6 поверхів, 20 житлових кімнат (з них 5 — гостьові спальні), вантажний ліфт, паркінг, оранжерея, зимовий сад, басейн. Біля замку стоять 2 маленьких будиночка, у яких проживає прислуга.

Нагадаємо, 6-річна дочка Пугачової вразила дивними розвагами, Галкін показав відео.

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