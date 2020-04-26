Українська співачка Джамала порадувала шанувальників новими фотографіями

Як передає Polliteka.net, 36-річна виконавиця, яка знаходиться зараз в положенні, розповіла про річницю свого весілля на сторінці в Instagram.

Співачка опублікувала серію знімків, які присвячені її сім'ї. Вона поділилася своїми весільними фото, на яких позує в білосніжній сукні з відвертим декольте. Незрозуміло, куди дивиться її чоловік і як він дозволив надіти настільки сміливий наряд.

Крім того, Джамала виклала кадри зі своїм маленьким сином в різному віці. Батько зворушливо тримає хлопчика на руках, демонструючи сімейну ідилію.

На останніх двох знімках зірка вже вагітна. На одному з них Джамала ніжно стосується живота, поки чоловік цілує її в маківку. На задньому плані видно море, можна припустити, що кадр знятий на відпочинку.

На ще одному фото Джамала позує в профіль, погладжуючи руками вже помітно кругленький живіт. Вона одягла білу напівпрозору накидку з мереживами, а також обтягивающеее чорне плаття.

"Три роки тому - «цей день». Три роки - "МИ"", - поділилася Джамала в описі.

Користувачі соціальної мережі порадовалсь разом з співачкою і залишили багато теплих коментарів:

"Вже три роки? !!!!! Як швидко летить час! Любові і здоров'я вашої сім'ї!"; "Вітаю! Безмежній любові вам на все життя"; "Справжня красуня! 🌷✨🌸"; "Такі красиві фото. 😍 Вітаємо!"; "Дуже красива і щаслива сім'я! Дай Бог довгих щасливих років життя !!!".

Нагадаємо, вагітна Джамала перевершила саму себе і зважилася на відчайдушний крок.

А ще Politeka писала, що Джамала чесно зізналася в своєму страшному недугу.

Також Politeka повідомляла, що вагітна Джамала здивувала позами, розвалившись прямо на підлозі.