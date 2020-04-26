Переможниця конкурсу краси "Міс Україна-2018" Леоніла Гузь розбурхала мережу новими знімками в пікантних позах
Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на Instagram знаменитості.
Красуня влаштувала яскраву фотосесію на тлі зеленої рослинності. З одягу на дівчині була блузка молочного кольору і чоботи. Леоніла крутилася перед камерою, спокусливо присідала і вигиналася, давши можливість публіці насолодитися її досконалою фігурою.
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Фани в захваті, вони засипали Гузь компліментами і лайками.
«Шикарна серія 😘», «Красуня», «Дівчина вогонь», - пишуть вони.
Всього в 21 рік Леоніла Гузь може похвалитися великими досягненнями. Дівчина не тільки ефектно виступила на "Міс Світу 2018", але і увійшла в 30-ку найкрасивіших дівчат. Після участі в міжнародному конкурсі краси українка активно веде свій блог в мережі, за яким стежать майже 80 тисяч шанувальників.
У цьому ж ключі неможливо не згадати, іншу відверту фотосесію Леоніли.
На дівчині з одягу тільки спокусливий чорний купальник, який прикриває рівно стільки, щоб не перетнути межу пристойності, і стильні сандалі.
Гаряча брюнетка прийняла звабливу позу: Леоніла всілася своїми "булочками" на східцях сходів, широко розставивши ноги. При цьому лямки купальника зрушила наперед настільки, що злегка засвітила свої соковиті персики". А від звабливих вигинів її стегон і зовсім можна втратити дар мови.
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