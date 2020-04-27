Українські зірки не соромляться демонструвати достоїнства своїх фігур
Артистки часто сяють в різних неймовірних нарядах, при цьому нерідко показують стрункі рівні ніжки в екстремальних міні, повідомляє Politeka.net. Дивіться далі топ зірок, які заворожують своєю пишністю в міні.
Так, Настя Каменських постала в гарячому образі. Співачка не лише підкреслила груди сміливим декольте, але й одягла спідничку, виставивши напоказ рівні ніжки.
Телеведуча Регіна Тодоренко, яка нещодавно викликала скандал заявою про жертви насильства, все ж незважаючи ні на що виглядає чудово. Зухвале декольте плаття ідеально виділило груди, а міні дало насолодитися стрункістю ніжок.
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Телеведуча Леся Нікітюк має довгі ноги, які не гріх показати. Зірка похвалилася стрункими достоїнствами в міні золотого відтінку. Ух, які ніжки!
Світлана Лобода вразила відвертим вбранням. Зірка одягла костюм з розрізами з боків, який до того ж відкрив види на її прес і рівні ніжки.
Тіна Кароль не дуже часто носить короткий одяг. На цей раз вона не відмовила собі і шанувальникам в задоволенні і одягла екстремальне міні, чим викликала фурор серед фанатів.
Чарівна Ані Лорак похвалилася ідеальними формами в маленькому топі і міні-спідниці. Виглядає зірка просто чудово.
Нагадаємо, Тіна Кароль після настання карантину вирішила особисто вести свій профіль в Instagram, зокрема, активно поповнювати його новими знімками, кадрами тренувань і цікавими зауваженнями.
В цей раз в розділі Сторі співачка чимало здивувала шанувальників зворушливим зверненням до загадкового коханого:
«Я буду творити, щоб озброїти тебе вірою. Я буду втомлюватися, щоб наповнити тебе силою...".
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