Українські зірки не соромляться демонструвати достоїнства своїх фігур

Артистки часто сяють в різних неймовірних нарядах, при цьому нерідко показують стрункі рівні ніжки в екстремальних міні, повідомляє Politeka.net. Дивіться далі топ зірок, які заворожують своєю пишністю в міні.

Так, Настя Каменських постала в гарячому образі. Співачка не лише підкреслила груди сміливим декольте, але й одягла спідничку, виставивши напоказ рівні ніжки.

Телеведуча Регіна Тодоренко, яка нещодавно викликала скандал заявою про жертви насильства, все ж незважаючи ні на що виглядає чудово. Зухвале декольте плаття ідеально виділило груди, а міні дало насолодитися стрункістю ніжок.

Телеведуча Леся Нікітюк має довгі ноги, які не гріх показати. Зірка похвалилася стрункими достоїнствами в міні золотого відтінку. Ух, які ніжки!

Світлана Лобода вразила відвертим вбранням. Зірка одягла костюм з розрізами з боків, який до того ж відкрив види на її прес і рівні ніжки.

Тіна Кароль не дуже часто носить короткий одяг. На цей раз вона не відмовила собі і шанувальникам в задоволенні і одягла екстремальне міні, чим викликала фурор серед фанатів.

Чарівна Ані Лорак похвалилася ідеальними формами в маленькому топі і міні-спідниці. Виглядає зірка просто чудово.

Нагадаємо, Тіна Кароль після настання карантину вирішила особисто вести свій профіль в Instagram, зокрема, активно поповнювати його новими знімками, кадрами тренувань і цікавими зауваженнями.

В цей раз в розділі Сторі співачка чимало здивувала шанувальників зворушливим зверненням до загадкового коханого:

«Я буду творити, щоб озброїти тебе вірою. Я буду втомлюватися, щоб наповнити тебе силою...".

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