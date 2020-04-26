Українська співачка, учасниця "Жіночого кварталу" Марта Адамчук поділилася спекотної фотосесією
Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію неймовірних знімків в сукні з великим вирізом, про що повідомляє Politeka.net.
Зірка "95 Кварталу" показала себе у всій красі і з різних ракурсів, як фатальна красуня. На одному з чорно-білих знімків Березня Адамчук приспутила сукню, оголивши плечі. На іншому знімку вона повернулася спиною і демонструє оголене тіло.
Заради серії фотографій артистка навіть лягла на підлогу, звиваючись під всілякими кутами. Під час цього плаття максимально натягнулося і підкреслило всі рельєфні форми Марти Адамчук.
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Користувачі соціальної мережі, включаючи її колег по "Кварталу" Віру Кекелию і Леру Товстолес, високо оцінили нову роботу співачки, поставивши сотні лайків.
Раніше Березня Адамчук приміряла блузу або сукні з великим вирізом на одну сторону, засвітивши оголене плече. Ніжна ланцюжок з невеликим круглим кулоном доповнили образ, а легкий макіяж і вдале освітлення зробили його незабутнім. Красуня з легкою посмішкою завзято дивиться прямо в об'єктив.
А ще раніше Березня Адамчук позувала біля вікна з незвичайною зачіскою. Зірка дивилася в камеру і посміхнулася.
Красу її очей підкреслила чорна підводка. Співачка вбралася в сорочку, яку застебнула по саму шию. У пості зірка розповіла про благодійному марафоні, в якому візьмуть участь багато артистів.
Нагадаємо, зірка "95 Кварталу" засвітила ідеальні форми в пікантному образі.
Як повідомляла Politeka, гаряча зірка "Квартал 95" зачарувала нескромним вирізом в чорному платті.
Також Politeka писала, що пекуча брюнетка з "Кварталу 95" посвітила шикарними принадами перед красенем.