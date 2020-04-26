60-річний російський композитор і співак Ігор Ніколаєв зворушливо привітав з днем народження дизайнера і кутюр'є Ігоря Гуляєва, засвітивши яскраві фото
Як передає Politeka.net, Ніколаєв опублікував знімки у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав з Гуляєвим та співачкою Аллою Пугачовою. Приводом став день народження куюр'є - 25 квітня йому виповнився 51 рік.
"Ти щедрий на дружбу, на подарунки, на час, на щирість, на талант! Нехай життя тобі посміхається і повертає тобі все це сторицею! З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, ДРУЖЕ І МАЕСТРО ІГОР! 🎉🎉🎉 @igorgulyaevofficial #игорьниколаев #игорьгуляев", - підписав кадри Ніколаєв.
На одному з фото Гуляєв обіймає за плечі Ніколаєва й Пугачову, всі втрьох з радісно дивляться в об'єктив.
Пост Ніколаєва зібрав менше, ніж за добу, майже 10 000 "лайків". В коментарях відгукнувся й сам іменинник - "дуже приємно". Користувачі кинулися обговорювати знаменитостей.
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"Хто по середині не знаю 🤷🏻♂️ але Ігор і Алла-це історія, епоха, життя, емоції! Спасибі Вам за те, що Ви є. 👍"
"Ви такі всі класні. ❤️"
"🤗👏👍👌Ігор які у Вас чудові друзі😘🤗"
"Які гарні🤩"
"Що скаже Галкін?"
Раніше ми повідомляли, Ніколаєв в честь дня народження Примадонни 15 квітня опублікував в соцмережі архівні фото з нею, їх пов'язує не тільки робота, але й багаторічна дружба.
«Все-таки вчора був дивовижний день народження у @alla_orfey ,думаю, таких в її житті точно не було. Карантин і самоізоляція. І начебто живемо недалеко один від одного, але правильно робимо, що бережемо себе і своїх діточок, і поздоровлення і спілкування - смсками. Дай Бог, щоб у наступному році було інакше, хоча ДР у родинному колі, з найближчими - це ж чудово!», - тепло привітав з 71-річчям Аллу Борисівну Ніколаєв.
Нагадаємо, Пугачова в тонкому плаття здивувала Кіркорова: "Пилип, заздриш Максу? Признавайся!".
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