Російська співачка Наташа Корольова поділилася яскравим кадром, зробленим зі своїм чоловіком Тарзаном

Як відомо, епідемія підступного вірусу змусила скасувати концерти зірок шоу-бізнесу всіх без винятку.

Але незважаючи на всі збитки виконавці не опускають руки і розробляють можливість нагадати про себе.

Одні влаштовують онлайн концерти, на яких розважають шанувальників, а інші виходять у прямий ефір, щоб відповісти на всі запитання фоловерів.

Російська співачка з українським корінням Наташа Корольова вибрала другий варіант.

Сьогодні на її сторінці в Instagram з'явилося фото з чоловіком Тарзаном, зроблене під час подорожі по Венеції. Знаменитості в карнавальних костюмах катаються на гондолі на тлі прекрасної архітектури міста.

У підписі до світлини Королева запросила всіх шанувальників на онлайн-зустріч.

Користувачі вже встигли відреагувати на фото коментарями і лайками.

«Зіпсувала фотку , села не вдало 🤨», «Красоточка ви Наташа», - пишуть в мережі.

До цього ми писали, що співачка з українським корінням Наташа Корольова обурилася заборони на відвідування України. Вона порівняла таке ставлення до неї з репресіями.

«Ніколи б я в це не повірила, якби не відчула на собі. Найважче, коли тебе відривають від своїх коренів. Коли не дають приїхати в ті місця сили, місця енергетики, де ти народився. Ти це розумієш, коли тебе позбавляють цієї можливості… Я навіть у страшному сні не могла уявити, що зі мною може таке статися, що мене можуть, скажімо так, репресувати», — розповіла вона.

Нагадаємо, коханець Наташі Корольової приголомшив новою зовнішністю після важкої хвороби.

Як повідомляла Politeka, Королева поскаржилася на "репресії" з боку України.

Також Politeka писала, що волохатий Тарзан без сорому скинув одяг і показав, за що його любить Королева.