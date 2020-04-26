Популярна українська виконавиця Анастасія Кумейко, яка раніше виступала в групі Nikita, показала досить відверте фото, яке вразить будь-якого

Зараз 34-річна українська співачка і танцівниця виступає під псевдонімом DJ NANA і артистка дуже затребувана, передає Politeka.net.

У своєму мікроблозі в Instagram красуня опублікувала свіжий знімок, який нікого не залишить байдужим. На ньому вона позує в чорному платті на тлі чорних штор. Анастасія розстебнула гудзики спереду, засвітивши зайве. Також видно, що на ній немає нижньої білизни, тому погляду відкривається дивовижний вид на її пружне пишне багатство.

Виглядає DJ NANA дуже жіночно і ніжно.

«Вітер за вікном змиє всі сліди... Зі мною в одному будинку залишаєшся ти 🖤», - саме так вирішила підписати відвертий знімок Кумейко.

Шанувальники з захопленням строчать компліменти і захоплюються красою Анастасії. Також лайки поставила знаменита українська телеведуча Леся Нікітюк.

«Пантера🖤», «Шикарно! Дуже жіночно ☺️», - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що Кумейко поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому постала в плетеній довгій сукні кремового відтінку з підкресленою широким поясом талією. Дівчина позувала біля вікна, млосно зігнувшись і поклавши одну руку на підвіконня. Настя розпустила волосся і завдала яскравий макіяж, зробивши акцент на очах.

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