Відомий артист і шоумен Андрій Данилко розповів, чому йому набрид образ жвавої Вєрки Сердючки і він сам себе довів до депресії

У шоу «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник – ведучі проекту, вирішили з'ясувати, з якими труднощами зіткнувся відомий артист, повідомляє stb.

Розповідаючи про своє минуле, Андрій згадав, що спочатку в школі він був тим ще прогульником, тому доводилося викручуватися: то аналізи здавав, то ходив у військкомат. Це допомагало йому в імпровізаціях (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

В той час, як артист вирушив після довгих сумнівів на Євробачення, він і не очікував, яка слава його чекає. Знаменита Вєрка Сердючка виявилася дуже затребуваною і почала гастролювати по містах. І хоча гонорар артиста виріс, часу на те, щоб відпочити і побути Андрієм, у артиста не залишилося. Це изводило зірку, який хотів побути один і подумати про самого себе.

«У мене на нервовому грунті обсипало обличчя, і я навіть не міг змогу загримуватися. Я видавлював з себе все жарти, і це було неорганічно. Ніби Данилко просто переодягнувся в Вєрку Сердючку. Пам'ятаю, я ховався в туалеті, щоб просто побути одному. Я не був готовий до такого увазі», – згадує Данилко.

Сам він зазначає, що в звичайному житті він мовчазний і самотній. Його депресія почалася якраз після безперервних гастролей. Саме тому артист припинив свою кар'єру і вирішив відпочити і присвятити себе самого собі, своїм думкам. Образ «Вєрки» віднімав у нього дуже багато сил.

Раніше в інтерв'ю Андрій Данилко заявив, що незалежно від мови в повсякденному житті, українська чи російська, людина може бути справжнім патріотом України. Однак громадяни країни зобов'язані знати державну мову.

Патріот. Це слово стільки сьогодні використовують у маніпуляціях. Саме використовують. Я патріот. Але не хочу вживати це слово, воно ніби замащена", - вважає Данилко.

Артист також зазначив, що його патріотизм полягає насамперед у почутті любові.

"Я люблю своїх людей, люблю Україну і все хороше, що тут відбувається. Я пишаюся тим, що я українець. І не в мові, тут справа. А у відношенні. Якщо ти у вишиванці грабуєш країну - це патріотизм? Або сталкиваешь людей, але при цьому говориш українською мовою? Це теж патріотизм?", - запитав він.

Нагадаємо, Данилко чесно зізнався, чому в нього ніколи не було сім'ї.

Як повідомляла Politeka, "немая" дівчина Вєрки Сердючки раптово заговорила і видала всю правду про зірку.

Також Politeka писала, що продюсер вперше видав правду про "страшний діагноз" Андрія Данилка.