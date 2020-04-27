40-річна українська телезірка, ведуча проекту "Х-фактор" Дарина Трегубова зачарувала ніжним образом

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, якими сколихнула тисячі фанатів.

Так, Трегубова позувала у спальні, на одному зі знімків зірка сидить на ліжку. Фантастичний образ знаменитості складається з напівпрозорого плаща рожево-бежевого відтінку, крізь який просвічуються апетитні принади красуні. Голову ведуча прикрасила пов'язкою в тон плаща.

Ідельний макіяж з акцентом на очі, а також завиті локони доповнили карколомний лук.

"Вечеря у Тіффані😉", - підписала фото Трегубова.

За лічені хвилини пост лайкнули сотні людей. Деякі встигли навіть залишити хвалебний коментар.

"Шикарно 👍🔥"; "Як ніжно 😍😍"; "Вечеря на ліжку - Романтично!) 😉👍💐"; "Ідеальна 😘"; "Яка ви красива, захоплююся красою ваших віршів, ви так гарно їх читаєте❤️", - пишуть під фото.

Раніше ми повідомляли, Трегубова захопила зовнішнім виглядом на врученні національної кінопремії "Золота дзиґа". На одному з фото, опублікованому в соцмережі, Дарина позує у довгій вечірній сукні тілесного кольору з численними блискітками. У вбранні дуже глибоке декольте, яке підкреслює бюст ведучої. А великий бант так і приковує увагу до цієї частини тіла.

"Ех, кокоси-кокоси.🔥"; "Сукня неймовірна"; "Дашенька Ви Шикарна , Красива, Жіночна!!! Успіхів Вам та Процвітання!!! Мені дуже сподобався серіал "Пропала Наречена!" з Вами у головній ролі! Ви грали двох сестер - це Блискуче!!!"; "Казково шикарна", - не втрималися шанувальники.

Нагадаємо, що Даша Трегубова блиснула ідеальними формами на зйомках: «Які кокоси…».

Як повідомляла Politeka, Даша Трегубова без білизни влаштувала гарячу фотосесію в ліжку: пікантні кадри.