34-річна російська співачка Тетяна Котова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", вразила відвертим знімком

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі. Тетяна покрасувалася в білій піжамі, позуючи в ліжку. Більш того, для більшого ефекту, артистка розгорнула сорочку, змушуючи тисячі фанатів затамувати подих.

Макіяж з чорними стрілками і блиском для губ, а також красиво укладене волосся доповнили ніжний образ Котової.

Знаменитість вирішила дати б'юті-поради шанувальницям. Зокрема, як правильно використовувати підручні засоби "з холодильника", щоб завжди залишатися неперевершеною.

"Багато б'юті-проблем можна вирішити на кухні, за допомогою підручні засобів. Ловіть незвичайні і прості лайфхаки: #kottova_beauty 🥄 Звичайна ложка або серветка допоможуть уникнути набридливих слідів від туші під очима. Треба просто тримати ложку/серветку/патч під нижнім віком, при нанесенні туші. 🥔 Про кружечки огірка і чайні пакетики на очі для свіжості і сиру очищену картоплу або холодну ложку від опухлих очей знають всі. А ось ще можна зміщувати картопляний крохмаль з рожевою водою або агар-агар з відваром ромашки і використовувати як патчі!", - поділилася Котова.

За кілька годин пост співачки лайкнули майже 5000 людей. Тетяна "зірвала оплески" в коментарях.

"Нова стрижка????🙈🤩🤩"

"Ну по перше вам хочеться зробити комплімент , виглядаєте чудово!!!!"

"😍Красива 🌸💋"

"Боже, яка ти красива"

"Лялечка!❤️"

"Красоточка👍💐😘😍🤗🔥посмішка чарівна"

"Ідеальна фотографія, теж хочу таку шкіру. Піду застосовувати ваші рецепти)) "

Раніше ми повідомляли, Котова потрясла прекрасними фігурними даними в блискучому купальнику. Дівчина прийняла жарку позу, розставивши ноги і зухвало піднявши голову вгору.

Нагадаємо, що Тетяна Котова влаштувала справжнє випробування пристрасним танцем: "Несіть вогнегасник".

Як повідомляла Politeka, Тетяна Котова засвітила пишне декольте в спальні: «Яка бажана».

Також Politeka писала, що Тетяна Котова показала пружне тіло на камеру: "не Можна собі відмовляти"