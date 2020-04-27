Український комік, зірка "Квартал 95" Євген Кошовий змусив українців кататись на підлозі від сміху

Як передає Politeka.net, Євген поділився свіжим відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показав, що вони з дружиною Ксенією витворяли на кухні (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Парочка з'явилася за столом, перед ними стояло велике блюдо з насипаним з гіркою борошном.

"Побачили відос, вирішили спробувати самі... Ну а що, сидіти на карантині дуже довго, тому зіграємо в "камінь, ножиці, папір". Ми сьогодні без алкоголю, хоча... для більшого ефекту трошки треба "бахнути". Зараз побачите, як два ідіота роблять це на тверезу...", - заінтригували Кошові користувачів.

В подальшому Євген та його дружина викидали на пальцях різні фігури, але загадковим чином Ксенія весь час програвала. І кожен раз за невдалий жест розплачувалася тим, що чоловік занурював її обличчям в борошно, до якого на наступних етапах Євген додавав кетчуп і яйце. Весь цей час комік сміявся над дружиною.

Зрештою, Ксенія не стерпіла знущань і занурила чоловіка в ту ж тарілку.

У підписі до ролика Кошовий запропонував іншим сімейним знаменитостям наслідувати їх приклад і розважитися таким диким способом на карантині.

"Думаю, буде весело, якщо у такій же штуці візьмуть участь @realpotap @kamenskux @polyakovamusic @papa_andris і @yuriy_tkach Передавайте далі😂", - написав комік.

За п'ять годин відео зібрало понад 220 000 переглядів і безліч коментарів.

"Ой капець, я під столом🤣"

"Ой ржака 😂😂😂"

"Смішно 😂але гидковато"

"Ахахах...до сліз👍👍"

"Бідна дружина 😂"

"Ви такі круті !! Капець Ви молодці , дякую ! Д У Ж Е смішно ! 😂"

Нагадаємо, Євгена Кошового з «Квартал 95» атакували, деталі розборок.

Як повідомляла Politeka, Кошовий з "Квартал 95" зчепився з Кличком з-за гордості Києва.

Також Politeka писала, що Влад Яма розбив голову Кошовому з "Квартал 95", відео облетіло мережу.