Колишня учасниця групи "ВІА Гра", співачка Альбіна Джанабаєва постала в спокусливому образі

Зірка опублікувала сміливе фото в своєму Instagram, пише Рoliteka.net. На знімку артистка позував у напівпрозорій блузі чорного кольору.

Красуня розстебнула кілька ґудзиків і продемонструвала пишні форми. Фото вийшло хвилюючим свідомість, чоловік артистки Валерій Меладзе буде задоволений.

Також на зірці були чорні, короткі штани, які обтягнули соковиті форми зірки. А елегантні босоніжки додали образу якоїсь ніжності.

Макіяж Альбіни був неяскравим - з акцентом на коричневі від помади губи. Зірка зібрала волосся в пучок, втративши кілька пасом біля обличчя.

"найпростіші питання - найскладніші насправді. Де ти народився? Де твій дім? Що ти робиш? Куди ти йдеш? Думай про це зрідка, і поспостерігай за тим, як твої відповіді змінюватимуться...", - написала артистка.

За годину пост зібрав понад 2000 лайків та багато коментарів:

"Як же вірно сказано, Альбіна!", "Най-най ❤️❤️❤️", "Яка ви красива😻", "Красива", "На Мішель Пфайффер схожа", "У мене ще є питання - навіщо я помру від Вашої краси ❤️???", "Шикарна жінка!!!!", "Не втомлюся повторювати, що ви найкрасивіша❤️😻", "дуже дуже дуже красива❤️❤️❤️❤️❤️", "Красива жінка, яка не виглядає щасливою!", "Дуже несподіване фото. Але ви завжди чудово виглядаєте 🌸", "дуже Красива. Супер макіяж", "Дуже вірно сказано!", "Альбишко! Яка ж ти гарненька!!!🙌🤗🙌", "Дуже красива і талановита 👍", "згодна! А Ви найкрасивіша! Альбін, Ви щаслива, гарна і у Вас дуже мудрі і добрі пости!!! Люблю Вас❤️".

Нагадаємо, томна Джанабаєва постаралася для Меладзе і влаштувала пікантну фотосесію в спальні.

Як повідомляла Politeka, Джанабаєва без білизни похвалилася апетитними булочками, Меладзе в захваті.

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