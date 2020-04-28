Найскандальніша учасниця нового сезону популярного шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком відверто розповіла про пластичні операції

Так, нещодавно одна з найпопулярніших учасниць проекту Холостяк розповіла про те, які пластичні операції вона робила, чому зважилася на зміни зовнішності. Як з'ясувалося, не витримавши «не ідеального зовнішнього вигляду» зірка зробила ринопластику носа і таким чином здійснила свою мрію. Про це пише прес-служба СТБ.

Сама Дана каже, що не приховує фактів: вона правда зробила ринопластику:

«Навіть скажу більше: я певною мірою пишаюся цим. Чому? Тому що це з дитинства була моя мрія і мета. І я самостійно, без чиєї-небудь фінансової допомоги здійснила цю мрію», – пояснила Дана.

Після вона зазначила, що рішення було викликане саме за її естетичного почуття, вона вважає себе любителем «очима» і як власниця модельного агентства звикла вишукувати недоліки:

«За 10-15 секунд я бачу кожен елемент асиметрії на обличчі людини. І ось я постійно бачила свій асиметричний ніс, – розповіла учасниця. – Зустрічала коментарі, що я і вилиці собі зробила, і вуста, і вуха! За період після участі в зйомках «Кохання на виживання». Спасибі за такі випадкові компліменти. Я рада, що за 4 роки мені вдалося настільки зовні виглядати краще, що здається, ніби ніж пластичного хірурга побував скрізь».

Після пластики її життя практично не змінилася – дівчина полюбила себе ще більше і перестала нервувати через те, як виглядає в профіль.

Зазначимо, також ми повідомляли самим неоднозначним моментом останнього ефіру, на думку користувачів мережі, став інтимний вечір Дані разом з Максом під час посиденьок на дивані. Дівчина зачитала йому вірш в неприпустимій близькості і нарвалася на безліч заздрісних коментарів.

Свій вірш дівчина представила на своїй сторінці в Instagram, підігрів інтерес до останнього побачення:

«Я б хотіла дозволить нам більше:⠀

Скрізь і всюди, де можна руками.⠀

Я б натхненно писала бі вірші,⠀

Об'єднання єднавшись з тобою тілами.⠀

⠀

Поступово з'єднання являється "хочу"⠀

І бажання всім тілом напитися,⠀

І до ранку в обіймах ночі,⠀

Тремчучи, собою ділитися.⠀

⠀

Та відкриюсь тобі дозовано,⠀

Не наповнюю келих по вінця...⠀

Віддаюся душі молекулами,⠀

Можу атомами відкритися.⠀

⠀

Поспішати не хочу. Тиихіііше...⠀

Наодинці б. Без інших. Без драми.⠀

Я б натхненно писала бі вірші,⠀

Об'єднання єднавшись з тобою тілами», - написала Дана.

Цікаво, що на церемонії троянд Максим покликав Дану і сказав, що пам'ятає всі моменти з нею. Однак, оскільки вона їх не дуже цінує, то він вирішив провести їй додому. Проте в машині дівчина натрапила на запрошення на індивідуальне побачення в Єгипті, а це значить, що вона не залишає проект. Пара не стримала емоції і поцілувалася.

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