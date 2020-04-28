У мережі з'явилося рідкісне архівне фото молодої Софії Ротару з батьками
У день Радониці – першого після Великодня загальноцерковного поминання покійних – шанувальники популярної української співачки опублікували на її фан-сторінці в Instagram чорно-білий архівний знімок з батьками Ротару. Про це повідомляє Politeka.net.
На фотографії, зробленій перед будинком родини, ще молода Ротару позує поруч зі своїми батьками, які сидять за столом. В руках у Софії квіти, а її мати одягнена в ошатну білу блузку і косинку.
«Батьки нашої улюбленої @sofiarotaru.official Олександра Іванівна та Михайло Федорович. Світла Пам'ять і Величезна Подяка за Таку Чудову Дочку», - йдеться у підписі до фото.
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В коментарях шанувальники дякують батьків зірки за її виховання.
«Світла пам'ять!», «Наша красуня. Мир дому вашому», «Не тільки за Софію Михайлівну але за Всіх дітей. Всі дуже талановиті і прекрасні люди а наймолодшенька Аурелія так взагалі Сонечко. Одна Посмішка Що Варто Люблю їх Всіх і схиляюся», - пишуть люди.
Відзначимо, що тиждень тому Ротару опублікувала знімок своєї мами Олександри Іванівни.
На фото вона зображена сидячи за столом поруч з букетом півоній. Жінці 17 квітня 2020 року виповнилося б сто років.
Ротару зізналася, що їй не вистачає мами.
«Сьогодні моїй мамі виповнилося б 100 років. Сумую за тобою. Світла пам'ять», - написала співачка.
Нагадаємо, помолоділа Ротару звела з розуму видом в ковбойських чоботях.
Як повідомляла Politeka, нев'януча Софія Ротару змінилася до невпізнання після пластики.
Також Politeka писала, що трагедія зблизила Ротару і Пугачову, шанувальники сумують: навіть Кіркоров не стримався.