У мережі з'явилося рідкісне архівне фото молодої Софії Ротару з батьками

У день Радониці – першого після Великодня загальноцерковного поминання покійних – шанувальники популярної української співачки опублікували на її фан-сторінці в Instagram чорно-білий архівний знімок з батьками Ротару. Про це повідомляє Politeka.net.

На фотографії, зробленій перед будинком родини, ще молода Ротару позує поруч зі своїми батьками, які сидять за столом. В руках у Софії квіти, а її мати одягнена в ошатну білу блузку і косинку.

«Батьки нашої улюбленої @sofiarotaru.official Олександра Іванівна та Михайло Федорович. Світла Пам'ять і Величезна Подяка за Таку Чудову Дочку», - йдеться у підписі до фото.

В коментарях шанувальники дякують батьків зірки за її виховання.

«Світла пам'ять!», «Наша красуня. Мир дому вашому», «Не тільки за Софію Михайлівну але за Всіх дітей. Всі дуже талановиті і прекрасні люди а наймолодшенька Аурелія так взагалі Сонечко. Одна Посмішка Що Варто Люблю їх Всіх і схиляюся», - пишуть люди.

Відзначимо, що тиждень тому Ротару опублікувала знімок своєї мами Олександри Іванівни.

На фото вона зображена сидячи за столом поруч з букетом півоній. Жінці 17 квітня 2020 року виповнилося б сто років.

Ротару зізналася, що їй не вистачає мами.

«Сьогодні моїй мамі виповнилося б 100 років. Сумую за тобою. Світла пам'ять», - написала співачка.

Нагадаємо, помолоділа Ротару звела з розуму видом в ковбойських чоботях.

Як повідомляла Politeka, нев'януча Софія Ротару змінилася до невпізнання після пластики.

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