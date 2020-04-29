Дружина Влада Ями Лілія поділилася спекотними фотографіями з відпочинку

У лютому цього року подружжя вирушило позасмагати на пляжах сонячної Флориди в США. Зараз, коли практично весь світ сидить в карантині, Лілія Яма вирішила згадати ці радісні дні, і поділилася архівними кадрами. Як передає Politeka.net, дружина знаменитого хореографа опублікувала фото у розділі Сторіз.

На першому кадрі пара лежить на вологому піску біля самого краю води. При цьому Влад позує в плавках, а його дружина – в яскраво-рожевому купальнику, що ідеально підкреслює її засмагу. На задньому фоні видно жваве місто, а щасливе подружжя посміхається в камеру.

На другому фото Лілія позує сама на борту яхти. На ній той самий рожевий купальник, демонструє підтягнуту фігуру.

На жаль, шанувальники пари не змогли прокоментувати знімки, так як в розділі Сторіз відсутня така можливість.

Раніше ми писали, що Влад Яма поділився чорно-білим фото з красунею-дружиною. Хоча особливо на фото, крім осіб, було неможливо щось розгледіти, все ж важко не помітити, що хореограф позував з оголеним торсом, а його дружина в світлому одязі.

Обидва притулилися одна до одної і закрили очі. Пара посміхалася і виглядала дуже щасливою.

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