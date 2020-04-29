Знаменита українська співачка Віра Брежнєва показала пікантні кадри з вечірки, яку відвідала в образі жінки-кішки

Співачка перебуває вдома на самоізоляції вже багато тижнів. Разом зі своїм чоловіком Костянтином Меладзе і молодшою донькою жінка проводить час на карантині самим різним чином. Щоб продовжувати інтригувати шанувальників на своїй сторінці в Instagram, Віра активно ділиться з фоловерами кадрами із відпочинку та вечірок, що сталися трохи раніше. Цього разу вона показала, як гуляла з подругою, пише Рoliteka.net.

Так, в цей раз Брежнєва поділилася в розділі Сторі кадрами, на яких постала в досить відвертому і не типовому для себе вбранні. Віра з'явилася в чуттєвому і незвично-серйозному образі, демонструючи струнку фігуру в шикарному вбранні, що підкреслює її струнку фігуру.

На модній вечірці з подругою співачка з'явилася в образі Жінки-Кішки. Віра вбралася в облягаючий латексний чорний костюм, що підкреслює достоїнства стрункої фігури. Свій образ артистка доповнила маскарадної маскою з котячими вушками.

На святковому заході Віра Брежнєва продемонструвала чудеса пластики і спокушання колеги, після чого мило посміялася. Зазначимо, сама Брежнєва вже заявила, що сумує за таким часів і їй не вистачає цього веселощів.

До цього на домашньому невеликому ролику артистка з'явилася без макіяжу, сидячи за столом і дивлячись на апетитні страви поруч з нею. Підпису Віра розповіла, що вона не претендує на статус ідеальної жінки, оскільки немає межі досконалості і їй завжди є куди прагнути.

«Перш, ніж перейти до наступних здоровим звичкам розповім вам ще про себе. Я не робот.🤖 Звичайно,я правильно харчуюся, але у мене звісно є свої слабкості😉і взагалі я люблю поїсти!!)

РАЗ в тиждень з задоволенням почала дозволяти собі НА СНІДАНОК АБО ОБІД (це важливо, що не на вечерю😉) - ВСЕ, що мені хочеться 🤪І спочатку, коли я ще любила солодке, це міг бути шматок солодкого пирога або торта, або кекс, який я люблю і зараз)) але це і був мій прийом їжі. Не тим, не разом, а замість сніданку/обіду раз на тиждень я відривалася)) (зауважу це був не цілий торт і навіть не його половинка 😂- максимум 2 шматка). Ось так я і живу зараз.

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