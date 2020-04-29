На екранах ми звикли бачити голлівудських зірок в найкращому вигляді, але артисти теж не ідеальні, і у багатьох є вельми несподівані недоліки

Рoliteka.net зібрала знаменитостей зі шкідливими звичками, за які їхнім близьким доводиться червоніти.

Голлівудський актор і еталон чоловічої краси Бред Пітт, як виявилося, теж не без вад. Артист неодноразово заявляв, що постійно колупає вуха і ніс. Навіть на червоних доріжках і під час інтерв'ю актор не може стримувати ці звички.

Бред Пітт

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Популярна співачка Кеті Перрі має серйозні проблеми з газами в кишечнику. Співачка не раз говорила, що багато пукає. Правда, Кеті і її зіркового нареченого Орландо Блума це анітрохи не бентежить: що природно, те не бридко.

Меган Фокс з допомогою пластичної хірургії попрацювала над зовнішністю, але від мерзенних звичок не відмовляється. Зірка «Траснформерів» зізналася, що постійно розкидає брудний одяг і частенько забуває змити за собою в туалеті. 

Бен Аффлек вважається найвідомішим алкоголіком Голлівуду. Через згубну звичку Бен втратив сім'ю, і роль Бетмена йому більше не світить. Зараз актор повернувся до нормального життя після чергового курсу реабілітації і крутить роман з на 16 років молодшою актрисою Аною де Армас.

Роберт Паттінсон часто з'являється на публіці з брудною головою і неприємним запахом тіла. Зірка "Сутінків" зізнався, що не любить гігієнічні процедури.

Паттінсон зовсім не соромиться своєї неохайності: "Я не прибираю квартиру, тому що мені наплювати. У мене є квартира, куди я приходжу тільки спати, і у мене є волосся тільки для того, щоб бовтатися на моїй голові. І мені все одно, чисте воно чи ні".

паттинсон

Нагадаємо, посивілий Бред Пітт налякав новою зовнішністю, тепер навіть Джолі не впізнає.

Як повідомляла Politeka, Бен Аффлек змінився до невпізнання після важкої хвороби: «Бетмен вже не той».

Також Politeka писала, що  Паттінсон, Пітт, Клуні та інші зірки потрапили в рейтинг красенів: топ найгарячіших чоловіків планети.