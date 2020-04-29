На екранах ми звикли бачити голлівудських зірок в найкращому вигляді, але артисти теж не ідеальні, і у багатьох є вельми несподівані недоліки

Рoliteka.net зібрала знаменитостей зі шкідливими звичками, за які їхнім близьким доводиться червоніти.

Голлівудський актор і еталон чоловічої краси Бред Пітт, як виявилося, теж не без вад. Артист неодноразово заявляв, що постійно колупає вуха і ніс. Навіть на червоних доріжках і під час інтерв'ю актор не може стримувати ці звички.

Популярна співачка Кеті Перрі має серйозні проблеми з газами в кишечнику. Співачка не раз говорила, що багато пукає. Правда, Кеті і її зіркового нареченого Орландо Блума це анітрохи не бентежить: що природно, те не бридко.

Меган Фокс з допомогою пластичної хірургії попрацювала над зовнішністю, але від мерзенних звичок не відмовляється. Зірка «Траснформерів» зізналася, що постійно розкидає брудний одяг і частенько забуває змити за собою в туалеті.

Бен Аффлек вважається найвідомішим алкоголіком Голлівуду. Через згубну звичку Бен втратив сім'ю, і роль Бетмена йому більше не світить. Зараз актор повернувся до нормального життя після чергового курсу реабілітації і крутить роман з на 16 років молодшою актрисою Аною де Армас.

Роберт Паттінсон часто з'являється на публіці з брудною головою і неприємним запахом тіла. Зірка "Сутінків" зізнався, що не любить гігієнічні процедури.

Паттінсон зовсім не соромиться своєї неохайності: "Я не прибираю квартиру, тому що мені наплювати. У мене є квартира, куди я приходжу тільки спати, і у мене є волосся тільки для того, щоб бовтатися на моїй голові. І мені все одно, чисте воно чи ні".

Нагадаємо, посивілий Бред Пітт налякав новою зовнішністю, тепер навіть Джолі не впізнає.

Як повідомляла Politeka, Бен Аффлек змінився до невпізнання після важкої хвороби: «Бетмен вже не той».

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