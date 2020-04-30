Спортсменка розповіла про те, як проводить час

Українська гімнастка і зірка «Танців з зірками-2019» Анна Різатдінова, яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, зробила пікантний знімок в ліжку

Красуня, як і багато українців, зараз знаходиться на самоізоляції, пише Politeka.net. В останньому пості спортсменка розповіла, чим займається вдома.

Різатдінова опублікувала фото, на якому позувала, лежачи на ліжку. Красуня була в чорній шовковій сорочці, яка підкреслила її красиву фігуру. Зокрема, з-під тканини випирали груди зірки. Тонкі бретельки виглядали на плечах дуже елегантно.

Також можна помітити тонку талію зірки.

Анна розпустила волосся і доторкнулася рукою в районі лоба.

"Надихаючись фільмами про великих жінок, можу сказати з упевненістю, що кожна з нас «Живе витвір Мистецтва» 👑", - підписала кадр фаворитка Ями.

За три години пост зібрав понад 3500 лайків і трохи коментарів.

"Дякую Вам", "Шикарна Анна", "Краса жінки 😍 немає слів ..", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анна Різатдінова постала в чорній облягаючій майці, яка підкреслила гідності.

Гімнастка закинула волосся набік, і подивилася в камеру. Її очі прикрасили чорні стрілки.

В пості спортсменка міркувала про кохання, що буде з людиною, яка її не відчуває.

Раніше повідомлялося, що Анна Різатдінова позувала в оригінальному чорному костюмі, що складається зі штанів і відкритого топа.

Образ спортсменки доповнюють чорні рукавички, великі сонцезахисні окуляри і сміттєвий пакет.

При цьому сама фотосесія проходить поруч зі сміттєвими контейнерами під будинком біля красуні.

Нагадаємо, фаворитка Ями блиснула ідеальними формами в чорній маєчці.

Як повідомляла Politeka, фаворитка Ями з «Танців з зірками» запалила з гарячим красенем, відео.

Також Politeka писала, що фаворитка Ями побешкетувала на ліжку, гаряче фото: "Анна, ви супер".