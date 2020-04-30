Українська гімнастка і зірка «Танців з зірками-2019» Анна Різатдінова, яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, зробила пікантний знімок в ліжку
Красуня, як і багато українців, зараз знаходиться на самоізоляції, пише Politeka.net. В останньому пості спортсменка розповіла, чим займається вдома.
Різатдінова опублікувала фото, на якому позувала, лежачи на ліжку. Красуня була в чорній шовковій сорочці, яка підкреслила її красиву фігуру. Зокрема, з-під тканини випирали груди зірки. Тонкі бретельки виглядали на плечах дуже елегантно.
Також можна помітити тонку талію зірки.
Анна розпустила волосся і доторкнулася рукою в районі лоба.
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"Надихаючись фільмами про великих жінок, можу сказати з упевненістю, що кожна з нас «Живе витвір Мистецтва» 👑", - підписала кадр фаворитка Ями.
За три години пост зібрав понад 3500 лайків і трохи коментарів.
"Дякую Вам", "Шикарна Анна", "Краса жінки 😍 немає слів ..", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Анна Різатдінова постала в чорній облягаючій майці, яка підкреслила гідності.
Гімнастка закинула волосся набік, і подивилася в камеру. Її очі прикрасили чорні стрілки.
В пості спортсменка міркувала про кохання, що буде з людиною, яка її не відчуває.
Раніше повідомлялося, що Анна Різатдінова позувала в оригінальному чорному костюмі, що складається зі штанів і відкритого топа.
Образ спортсменки доповнюють чорні рукавички, великі сонцезахисні окуляри і сміттєвий пакет.
При цьому сама фотосесія проходить поруч зі сміттєвими контейнерами під будинком біля красуні.
Нагадаємо, фаворитка Ями блиснула ідеальними формами в чорній маєчці.
Як повідомляла Politeka, фаворитка Ями з «Танців з зірками» запалила з гарячим красенем, відео.
Також Politeka писала, що фаворитка Ями побешкетувала на ліжку, гаряче фото: "Анна, ви супер".