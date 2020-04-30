Українська співачка Даша Астаф'єва влаштувала пікантну фотосесію на балконі

Свіже фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімку зірка одягнена в рожеве плаття, чорні колготки і туфлі. Красуня безцеремонно задерла сукню й сіла. Даша розсунула ноги і відразу стало видно її нижню білизну. Образ Астаф'єва доповнила яскравим макіяжем і зачіскою. Співачка дивилася в кадр, розбурхуючи фантазію своїх шанувальників.

«Змушують мене горіти», - написала артистка під фото.

За день пост зірки зібрав понад 11 тисяч лайків. У коментарях почали обговорювати зовнішність співачки.

«Даша ти завжди прекрасна», «Бомба», «Ох і Даша», «Чудова», «Даша ви найкраща», «Ото як замутиш шось, а нам не спати», «Ох мать», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що українська фешн-фотограф і зірка шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк влаштувала гарячу фотосесію для своєї подруги Даші Астаф'євої. Вона зробила фото красуні, яка постала практично повністю голою. Астаф'єва розташувалася на сірому кріслі, поклавши ноги на друге. Зірка розтягнулася і вигнулась, продемонструвавши ідеальні форми. Свої груди співачка замалювала в фотошопі, адже в соціальні мережі не можна викладати повністю оголені фото.

Нагадаємо, що Астаф'єва з величезним декольте схопилася за сокиру заради безсоромних кадрів: "Стережіться, мужики...".

А ще Politeka писала, що Астаф'єва в сітці забула про сором і влаштувала розпусні танці: «Воу, воу, легше».

Також Politeka повідомляла, що безсоромна Астаф'єва блиснула формами без білизни: "Божественний вигляд!".