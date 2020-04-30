36-річний український комік, зірка "Квартал 95" Юрій Ткач забув про зайві калорії і пустився у всі тяжкі поряд з холодильником і плитою
Як передає Politeka.net, гуморист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому приготував з напівфабрикатів бургер і хот-дог. Ткач постав в яскравій жовтій футболці і з хорошим, але головне "голодним" настроєм.
Комік розповів, що придумав таку штуку, яка називається "пікнік на балконі". Правда, тут же зазначив, що балкону у нього немає, тому - на кухні. Ткач розповів про те, що, купивши продуктові набори, він взяв участь у благодійності. Гроші підуть на маски й захисні костюми медикам.
На відео Юрій вміло розморозив і підсмажив котлети, склавши потім всі інгредієнти в бургер, а також приготував апетитний хот-дог "як з заправки".
Майже за добу більше 150 000 чоловік оцінили старання Ткача і його кулінарні здібності. Користувачі не утрималися від коментарів.
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"Як це мило😍😍😍😍 І відразу захотілося їсти😂😂😂😂 Як з вами фігуру утримати ? 🙈
"Капець як смачно!!!👍👍💪"
"Смаколики від Юрчика. 👍👍👍🔥"
"Бомбито!! 😂👍👏👏 Чекаю нових шедеврів"
"А як же дієта))))😂😂"
"Юрій а як же огірочки,помідорки для Бургер?..."
"Юрчик красава!!!!"
"Юра , дякую тобі 👏 Ти перший хто зробив хот-доги вдома,як на АЗС 🔥🌭"
Раніше ми повідомляли, Ткач і його колега по "Кварталу" Євген Кошовий випустили жартівливий кліп на злободенну тему. У ньому артисти розповіли про свою карантинну «дієту». Гумористи зізналися, що через постійне байдикування вдома, їм весь час хочеться їсти. А це не може не позначатися на фігурі.
«Якщо ми і далі так будемо набивати пузики, через місяць в «Кварталі» буде ще два Юзика», - співають артисти.
Нагадаємо, Юрій Ткач із «Квартал 95» похвалився талантом підросла доньки.
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