Українська популярна співачка Оля Полякова показала сміливий образ на тлі вбиральні

На фото Оля позує в одних трусиках і чорному топі, з-під якого можна побачити трохи груди. Волосся Полякова залишила розпущеним, а знімала себе на телефон у дзеркало. Цікаво, що співачка показала себе у вбиральні і на тлі можна побачити унітаз. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ось так за допомогою млинців, піц, пасок, і щоденних тренувань ,можна виглядати! Давайте зі мною!", - написала Полякова.

Серед коментаторів була і Маша Єфросиніна. Вона написала лаконічно: "Ненавиджу".

Фанати поставили майже 50 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"А навіщо в такому білизна фоткати", "Сміливо", "Капец капецкий...", "Оля,молодець!", "Оля ти як завжди бомба", "Ого, красуня", "Неймовірно. Браво Оля. Приклад для наслідування", "Мені здається, після такого фото у вас з'явиться багато ворогів))))".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Настя Каменських поділилася з передплатниками новим фото.

цього разу українська співачка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі фото, на якому вона позує в досить дивній позі. Справа в тому, що на новому знімку, опублікованому на особистій сторінці Каменських в соціальній мережі Instagram, артистка зробила селфи у ванній, при цьому вона задерла майку і спустила штани, демонструючи свою п'яту точку.

Варто також зазначити, що на фото також видно ванну і біде. Також на фото видно, що Анастасія позувала без макіяжу, з зібраними в пучок волоссям і патчами під очима.

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