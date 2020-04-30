34-річна українська співачка і модель Даша Астаф'єва здивувала домашнім образом

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіжі знімки у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в довгому червоному платті з великими квітами, що нагадує вишиванку, та з пікантним високим розрізом. Даша розташувалася так, що світло падало на неї, тому тканина просвічувалася, видаючи її чудову фігуру.

Гаряча брюнетка похвалилася помічником. Даша закарбувала себе з пилососом і двома своїми собаками.

"Чичико і Луна уже давно улюбленці не тільки нашої родини, але і всіх шанувальників у віртуальному світі! Режим «разом 24/7» ми долаємо досить успішно! Але, крім приємностей, є і деякі складності в наших відносинах – щоденне прибирання слідів від лап , періодичні сезонні линьки. Приємна знахідка – бездротовий пилосос. Прибирання виходить дуже швидкою. Можна сказати, що в наших відносинах з домашніми улюбленцями побутової питання відійшов навіть не на другий, а на десятий план!", - поділилася Астаф'єва.



За лічені хвилини шанувальники встигли оцінити кадри і в черговий раз похвалити красуню.

"Яке плаття 🔥"; "Ага ще ті помічнички🤗🤗🤗"; "Даша ви богиня навіть з пилесосом в руці"; "Господарочка👏😍"; "відчайдушна домогосподарка", - пишуть в коментарях.

Раніше ми повідомляли, артистка полонила пристрасним фото, на якому прийняла незвичайну позу. Даша в рожевій сукні, чорних колготках у сіточку і туфлях на шпильках присіла навпочіпки, задерши поділ спідниці.

«Змушують мене горіти», - написала артистка під фото.

Разом з нею горіли і її шанувальники.

«Даша ти завжди прекрасна», «Бомба», «Ох і Даша», «Чудова», «Даша ви найкраща», «Ото як придумаєш щось, а нам не спати», «Ох мати», - писали вони в соцмережі.

Нагадаємо, що Астаф'єва з величезним декольте схопилася за сокиру заради безсоромних кадрів: "Стережіться, мужики...".

А ще Politeka писала, що Астаф'єва в сітці забула про сором і влаштувала розпусні танці: «Воу, воу, легше».

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