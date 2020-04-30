Сім'я зірки студії «Квартал 95» Євгена Кошового влаштувала атмосферну фотосесію на природі

Відповідними кадрами в своїх Instagram поділилися дружина гумориста Ксенія і їх дочка Варвара. Так, Ксенія Кошова опублікувала в розділі Сторіз спільну фотографію з чоловіком.

Знімок був зроблений на природі: щаслива сімейна пара позує на тлі широкого поля з квітами. При цьому Кошовий з серйозним обличчям дивиться в камеру, а його дружина кокетливо схилила голову йому на плече і посміхається.

«Просто ми», - підписала вона знімок.

У свою чергу, їх дочка Варвара поділилася знімком з тієї ж фотосесії на своїй сторінці. На ньому школярка позує в повітряному світлому платті і з розпущеним волоссям. Вона виглядає дуже природно і ніжно.

Під її фотографією тут же з'явилися захоплені коментарі.

«Бахиня», «це дуже красиво», «як виросла», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Кошовий зізнався, що набір ваги став для нього дуже серйозною проблемою на карантині.

Так, Кошовий опублікував у розділі Сторіз веселе відео, на якому повідомив, що проблема може виявитися куди серйозніше, ніж він думав.

«Всім привіт! Коротше, карантин ще на три тижні. Не знаю, як буду виглядати. Якщо що, шукайте мене нагорі – в небі. Може, я вже як кулька полечу», - пожартував артист.

Нагадаємо, Євген Кошовий з "Квартал 95" постраждав на вокзалі, подробиці біди: "Їхав у Луганськ".

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