42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова, незважаючи на карантин, запросила до дому чоловіка й зняла розваги на камеру
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала, як займається йогою разом з тренером, уродженцем Індії.
Анфіса постала в червоній футболці і лосинах. Наряд ідеально підкреслив її вражаючу постать з крутими стегнами і пишним бюстом.
Спочатку Чехова зробила легку розминку, потім тренер допоміг їй виконати кілька вправ поскладніше. Заради деяких з них ведучій довелося встати на карачки.
"В реальності урок триває півтори години і з мене сходить 7 потів. Коли Шреяс заходить до мене в будинок, відчуття, що разом з ним до мене в хату заглядає Індія. Така енергетика у нього нетутешня, не метушлива, спокійна...", - поділилася Чехова.
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Пост зібрав безліч коментарів і понад 22 000 "сердечок" всього за дві години. Правда, деякі користувачі дорікнули зірці в тому, що тренер порушує заради неї правила карантину.
"З такою фігурою я б не працювала!❤️"
"Мені ваш звірятко там мелькаючий вже дуже подобається🐶👍"
"Порушує самоізоляцію Шреяс? Ось так до десятка клієнтів з'їздить і всіх перезаражає. Ну ви даєте, Анфіса... у нас за таке штраф 600 фунтів стерлінгів, бо вмирають люди, порушують самоізоляцію і вмирають.😳😳😳"
"П*пка поправилася🔥"
"Ммммм...який класний тренер😊🔥"
"який кайф)))😍😍😍 ви прекрасні!!!"
Раніше ми повідомляли, смілива Чехова відкрито розповіла, як над нею знущався екс-чоловік.
«18 років тому я прийшла в травмпункт, знівечена морально і фізично, зі зламаним носом і порваною барабанною перетинкою. Моє обличчя було один суцільний синець, моє серце на шматки... адже мене бив Чоловік, якого я так сильно любила, що прощала йому все!», - поділилася Анфіса.
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