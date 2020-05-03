Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна постала в скромному, але в той же час, дуже привабливому образі

Зірка позувала на дивані, підігнувши під себе ніжки, пише Politeka.net. Маша з'явилася у сукні в клітинку з нескромним декольте.

Телеведуча виставила у виріз свої пишні груди. Її образ завершили прикраси на шиї і руках.

Зірка зробила чорний хвостик ззаду. Красуня подивилася у вікно і прочинила губи.

В пості автори повідомили, що Маша Єфросиніна дала інтерв'ю, в якому розповіла про розумне споживання і своєму режимі.

"Я намагаюся вставати в один і той же час і так само системно снідати. А далі — все у графіку!", - розповіла Марія.

Також телеведуча розповіла, що активно займається спортом, а також дивиться серіали. При цьому зірка зізналася, що їй довелося відкласти медитації через карантин, адже її син вимагає постійної уваги.

"Санюшку 5.5 років і мені практично неможливо на годину залишитися одній. Дуже сумую за цими моментами. Вважаю, що медитація дуже сильно допомагає, а точніше — допомогла б психологічному стану", - поділилася українська знаменитість. ⠀

Також телеведуча торкнулася теми гігієни в наші дні. На думку Єфросиніної, вона стане однією з послідовників сьогоднішніх правил.

"Я була на зйомці Всеукраїнської школи онлайн і звернула увагу на те, що звукорежисер, який вішав мені петличку, був у рукавичках і масці. І мені це сподобалося", - сказала Марія.

За годину пост зібрав понад 1000 лайків і трохи коментарів. Навіть співачка Джамала не встояла від смайликів.

"Боже, яке фото 😍🙈", "яка прекрасна Маша! ♥️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Єфросиніна спустила купальник і показала свій скарб крупним планом.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна в піжамі виставила напоказ своє головне багатство: "Ну навіщо так ідеально?".

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна жахнула різкими змінами у зовнішності: «Будуть проклинати!».