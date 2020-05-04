Дружина Артура Пирожкова Анжела Ревва вразила фанатів глибокою думкою про те, як розуміє стосунки чоловіка і жінки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Один з дослідників проблеми статі запропонував чудову аналогію для порівняння сутності підлоги. Він порівняв жінку персика, у якого поверхня м'яка і податлива, а всередині прихований моноліт кісточки. Чоловіка ж він порівняв з горіхом, у якого зовні – тверда шкаралупа, а всередині – м'якоть. Не знаю, чи зрозумів сам цей вчений муж всю пронизливу глибину свого порівняння, але воно воістину вишукане!» - говориться в повідомленні.

Далі Анжела розповідає про те, як сприймаються стосунки з погляду чоловіка і жінки, а також що обидві статі є ніжними і чуттєвими. Сам пост при цьому вона супроводжувала зворушливим знімком з чоловіком, демонструючи бездоганну фігуру.

«Так, чоловіки виявляються куди більш вразливими, вразливими і куди менш стійкими і здатними до адаптації. Але повернемося до нашого експерименту з фруктами. Тепер відніміть притиснутий горіх від персика, що ви бачите? Ви бачите, що конфігурація поверхні персика змінилася, він втратив свою колишню форму, тепер він відображає те, що на нього впливає. Чоловік бачить не тільки плоди своєї діяльності, але насамперед самого себе. Він отримав те, що сам і зробив. Втім, не слід занадто радіти, адже слід пам'ятати про кісточці цього фрукта, яка, незважаючи на все вироблене тиск, залишається незмінною, і саме вона – це те, що продовжить життя», - підкреслила вона.

Уточнимо, що користувачі мережі були вражені її роздумами, а також бездоганним чином на знімку.

«Яка божественна пара», «вау, просто розкішні», «ось, що значить люди підходять один одному на всі сто», «ідеальна пара! Милувався б вічно ними», - пишуть вони.

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