Дочка українського політика Михайла Добкіна Алла забула про сором і блиснула розкішною фігурою в крихітній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на її сторінку в Instagram.

«б Зараз до моря..🖤 давайте забудемо на хвильку, що відбувається навколо..уявімо що у нас немає ніяких проблем в країні та у світі й усе ідеально...і хвилин на 5 полетимо в улюблене місце для відпочинку..», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Добкіна позує в крихітному вбранні, демонструючи бездоганну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Дуже гарні фото🔥 це Мальдіви?», «У мене шум хвиль, але я хочу вже додому 😂До рідним і друзям», «На Кариби», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 26-річна Алла Добкіна, дочка скандального політика Михайла Добкіна, здивувала річним чином.

Дівчина опублікувала в "сториз" в Instagram фото, на якому позує в машині. Алла похвалилася стрункою фігурою в коротких шортиках і майці білого кольору. При цьому важко не помітити її "осину" талію, а зоною декольте можна милуватися вічно.

З мінімумом косметики, Добкіна крупним планом зняла особа, склавши губи "качечкою". Розпалена дівчина кинула зухвалий погляд в камеру.

На фото вона пояснила несподіваний річний цибулю, вказавши температуру повітря - + 22 градуса, а, значить, уже майже літо і настає час для позбавлення від важкої одягу та привітання образів "міні".

Нагадаємо, що зухвала дочка Добкіна похвалилася "хижої" обновкою: "Голлівуд відпочиває".

Як повідомляла Politeka, онук Добкіна вразив змінами у зовнішності, мама не стрималася: "Зовсім інший".

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