Меган Маркл записала відео з участю маленького сина

Відео, де Маркл читає казку малюкові, з'явилося на сторінці некомерційної організації Save The Children UK в Instagram, де багато знаменитостей читають казки, пише Рoliteka.net. Відео для благодійності вже записали Джуд Лоу, Едді Редмейн, Лілі Джеймс та інші британські актори.

Як відомо, 6 травня сину принца Гаррі і Меган Маркл Арчі виповнився рік. Після того, як пара перестала вести свій Instagram, британські піддані не бачили, як росте малюк. Тепер же всі побачили, що правнук королеви сильно подорослішав. Ймовірно, саме в честь дня народження пара вирішила показати спадкоємця.

На відео Меган читає маленькому Арчі одну з його улюблених книг про качку і кролика. Малюкові не дуже сподобалося зніматися в постановочному відео, він вередував і не хотів слідувати сценарію. Цікаво, що відео знімав сам принц, за кадром чути його голос.

В коментарях до посту шанувальники пари залишили безліч компліментів малюку та його батькам.

«Який славний малюк. На Принца схожий більше, ніж на Меган», «Папуня», «Я чую, як Гаррі говорить браво», «Її обличчя, коли він кинув книгу вдруге», «Супер», - пишуть користувачі мережі.

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