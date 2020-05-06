Меган Маркл записала відео з участю маленького сина

Відео, де Маркл читає казку малюкові, з'явилося на сторінці некомерційної організації Save The Children UK в Instagram, де багато знаменитостей читають казки, пише Рoliteka.net. Відео для благодійності вже записали Джуд Лоу, Едді Редмейн, Лілі Джеймс та інші британські актори.

Як відомо, 6 травня сину принца Гаррі і Меган Маркл Арчі виповнився рік. Після того, як пара перестала вести свій Instagram, британські піддані не бачили, як росте малюк. Тепер же всі побачили, що правнук королеви сильно подорослішав. Ймовірно, саме в честь дня народження пара вирішила показати спадкоємця.

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На відео Меган читає маленькому Арчі одну з його улюблених книг про качку і кролика. Малюкові не дуже сподобалося зніматися в постановочному відео, він вередував і не хотів слідувати сценарію. Цікаво, що відео знімав сам принц, за кадром чути його голос.

В коментарях до посту шанувальники пари залишили безліч компліментів малюку та його батькам.

«Який славний малюк. На Принца схожий більше, ніж на Меган», «Папуня», «Я чую, як Гаррі говорить браво», «Її обличчя, коли він кинув книгу вдруге», «Супер», - пишуть користувачі мережі.

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"Duck! Rabbit!" with Meghan, The Duchess of Sussex (and Harry, The Duke of Sussex behind the camera), read to their son Archie for his 1st birthday. Happy Birthday, Archie! . Thank you #DuchessMeghan for helping us to raise urgent funds for our coronavirus appeal by reading "Duck! Rabbit" by @akrfoundation, illustrated by @tlichtenheld (published by @chroniclekidsbooks). . As the world grapples with the coronavirus pandemic, children’s lives are being turned upside down. By donating to Save with Stories, you can support the most vulnerable families in the UK and around the world by helping to provide early learning packs, supermarket vouchers, essential household items and virus protection. . Please donate today by visiting our website. Link in bio. . Or you can text STORIES to 70008 to give a one-off donation of £5. . Together, we can help families get through this. . You can only donate via text from a UK mobile. You’ll be billed £5 plus standard rate text message. We receive 100% of your donation. By texting STORIES you agree to calls about fundraising appeals, campaigns, events and other ways to support. Include NO PHONE to opt out of calls. Queries? 02070126400. Read our Privacy Policy savethechildren.org.uk/privacy The Save the Children Fund is a charity registered in England and Wales (213890) and Scotland (SC039570) . #SaveWithStoriesUK #SaveWithStories #GrowingThroughThis

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