Так ось воно що!

За словами співака, в політику йдуть тільки три типи людей

Популярний український співак Андрій Данилко, відомий під жіночим альтер-его «Вєрка Сердючка», поділився своєю думкою про похід Вакарчука в політику. Артист заявив, що його колега по сцені допустив велику помилку, пише Politeka.net.

Андрій Данилко висловив припущення про те, які цілі міг переслідувати Вакарчук, коли вирішив спробувати свої сили на політичному поприщі:

«Я не знаю, навіщо В'ячеслав взагалі пішов у політику, - говорить Данилко. – Тим більше, у нього вже був політичний досвід».

Нагадаємо, що раніше лідер групи «Океан Ельзи» вже засідав у Верховній Раді, але пізніше заявив про складання депутатських повноважень. У травні цього року Слава Вакарчук оголосив, що йде на дострокові парламентські вибори в якості лідера партії «Голос», і був обраний депутатом Верховної Ради IX скликання. У червні співак знову повідомив про складання мандата.

Данилко прокоментував рішення Вакарчука піти в політику

На думку Андрія Данилко, в політику йдуть тільки три типи людей: наївні, дурні або ті, хто думають про великі гроші.

«Хочеться вірити, що Слава, створюючи партію, був просто наївною людиною», - каже артист.

Данилко також розповів, що після гучної перемоги на «Євробаченні» до нього надходили пропозиції приєднатися до того чи іншого політичного руху. Якийсь час співак навіть всерйоз замислювався над цим, але в самий останній момент відмовився від реєстрації в якості депутата, чому зараз він невимовно радий.

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