Російський комік Гарік Мартиросян зажадав від Азербайджану і Вірменії сісти за стіл переговорів

Як передає Politeka.net, користувач мережі з ніком "Մιtαuskαs" порівняв таку його заяву в схожій ситуації, але тільки з Кримом.

"Зупиніть війну! Ми хочемо тільки миру. Тільки мирними переговорами можна вирішити всі спірні ситуації. Треба сісти за стіл переговорів і вирішити раз і назавжди ці проблеми", - упевнений комік.

А ось в мережі нагадали, що 4 роки тому, в 2016 році, Мартиросян, виступаючи перед Путіним у Москві на сцені КВК, з посмішкою прокоментував військову окупацію Криму і заявив, що півострів є російським.

"Як чудово! Війна і окупація Криму в Україні - це, значить, добре і правильно, а ось війна в Карабасі - "найстрашніше, що може бути". Не дивно, що Вірменія союзник підлої путінської Федерації. І відмовилася в 2013 році від асоціації з ЄС заради дружби з Москвою", - йдеться в повідомленні.





Інші користувачі мережі також не залишили без уваги заяву коміка:

"Повна залежність Вірменії від сверхдержави помітна також під час голосувань в ООН - беззастережна підтримка лаптестану у всіх питаннях", "а хто вчора закликав росіян воювати за них в Карабасі? ) перемовник той ще", - писали в мережі.

Нагадаємо, ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, на спірній території йдуть активні бойові зіткнення. В Азербайджані та Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Обидві сторони повідомляють про вбитих і поранених, в тому числі серед цивільного населення.