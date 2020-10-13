Російська співачка українського походження Наташа Корольова висловилася про заборону на в'їзд в Україну
Як передає Politeka.net, своїм бачення цієї ситуації вона поділилася в інтерв'ю Ксенії Собчак (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
"Мені пришивали історію з Кримом. Пришивали, тому що цієї історії у мене не було. Я не порушувала кордону, як СБУ каже. Приєднали до заборонених списків через мої висловлювання, але у мене і висловлювань не було. Ось просто так заборонили. Я, мабуть, унікальний персонаж", - зазначила співачка.
"Джолі!": дружина Артура Пирожкова блиснула вигинами в сміливому купальнику, не стрималася навіть Лобода
Принц Вільям раптово кинув Кейт Міддлтон, спливли деталі драми: "Намагалася прийти в себе..."
З чоловіком Дорофєєвої Дантесом трапилася біда, з'явилися фото: "Хлопці, будьте обережніше!"
Гривня після вихідних задавить долар, курс валют здивує змінами: новий прогноз НБУ
Корольова впевнена, що все почалося з концерту в залі "Україна".
"Мабуть, надійшла рознарядка зверху, що треба мочити директора України і директора Жовтневого за те, що вони привозять російських зірок. І перша російська артистка - Наташа Корольова. Я хоч і киянка, але установка то отримана. Їм потрібен був прецедент. І я виявилася тією артисткою, у якої проданий зал, оголошено другий концерт... Почали копати, що пришити. Знайшли фотографію з Путіним, знайшли те, що я в партії "Єдина Росія" і Крим. Це була червона ганчірка тоді. І роздули величезну кампанію. Мені було неймовірно прикро", - заявила вона.
Нагадаємо, служба безпеки України заборонила в'їзд в країну Корольовій в кінці жовтня 2016 році.
Пізніше співачка звернулася до суду з вимогою визнати рішення СБУ про заборону в'їзду протиправним і скасувати його. Виняток для Корольової зробили в січні 2017 року, коли Королева приїхала до Києва на похорон бабусі.
Нагадаємо, що Тарзан загримів у реанімацію після одкровень про зради королевою
А ще Politeka писала, що розлючена Наташа Корольова йде в атаку на Андрія Малахова після зрад Тарзана
Також Politeka повідомляла, що Наташа Корольова після зради Тарзана зважилася на омолодження