Російська співачка українського походження Наташа Корольова висловилася про заборону на в'їзд в Україну

Як передає Politeka.net, своїм бачення цієї ситуації вона поділилася в інтерв'ю Ксенії Собчак (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

"Мені пришивали історію з Кримом. Пришивали, тому що цієї історії у мене не було. Я не порушувала кордону, як СБУ каже. Приєднали до заборонених списків через мої висловлювання, але у мене і висловлювань не було. Ось просто так заборонили. Я, мабуть, унікальний персонаж", - зазначила співачка.

Корольова впевнена, що все почалося з концерту в залі "Україна".

"Мабуть, надійшла рознарядка зверху, що треба мочити директора України і директора Жовтневого за те, що вони привозять російських зірок. І перша російська артистка - Наташа Корольова. Я хоч і киянка, але установка то отримана. Їм потрібен був прецедент. І я виявилася тією артисткою, у якої проданий зал, оголошено другий концерт... Почали копати, що пришити. Знайшли фотографію з Путіним, знайшли те, що я в партії "Єдина Росія" і Крим. Це була червона ганчірка тоді. І роздули величезну кампанію. Мені було неймовірно прикро", - заявила вона.

Нагадаємо, служба безпеки України заборонила в'їзд в країну Корольовій в кінці жовтня 2016 році.

Пізніше співачка звернулася до суду з вимогою визнати рішення СБУ про заборону в'їзду протиправним і скасувати його. Виняток для Корольової зробили в січні 2017 року, коли Королева приїхала до Києва на похорон бабусі.

Нагадаємо, що Тарзан загримів у реанімацію після одкровень про зради королевою

А ще Politeka писала, що розлючена Наташа Корольова йде в атаку на Андрія Малахова після зрад Тарзана

Також Politeka повідомляла, що Наташа Корольова після зради Тарзана зважилася на омолодження