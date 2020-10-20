У родині відомого режисера Федора Бондарчука сталася трагедія

Зокрема, радянська і російська актриса Ірина Скобцева, яка була матір'ю Федора Бондарчука, померла у віці 93 років.

Про це повідомляється в Instagram-акаунті компанії Федора Бондарчука. При цьому причина смерті артистки не уточнюється. Примітно, що її чоловік Сергій Бондарчук помер також 20 жовтня, але в 1994 році - тобто Ірина пішла за чоловіком в той же день, але через багато років.

Ірина Скобцева народилася в Тулі. Закінчила середню школу і вступила на мистецтвознавче відділення історичного факультету МДУ. Там же грала в студентському театрі. Після закінчення університету вступила до школи-студії МХАТ, курс Олександра Карева.

У кіно дебютувала в 1955 році у фільмі Сергія Юткевича "Отелло" в ролі Дездемони. У 1956 році фільм брав участь в основній конкурсній програмі Каннського кінофестивалю і був удостоєний призу за кращу режисуру, а сама Скобцева — звання "міс шарм Каннського кінофестивалю".

З 1956 року перебувала в трупі Театру-студії кіноактора. Зі своїм другим чоловіком, Сергієм Бондарчуком, Ірина познайомилася, будучи ще студенткою Школи-студії МХАТ. У 1959 році вони одружилися. З 1970 року разом з Бондарчуком вела акторську майстерню у ВДІКу.

Скобцева зіграла більш ніж в 60 фільмах. До найбільш відомих кіноробіт актриси відносяться: Кіра в комедії Олександра Столбова "звичайна людина" (1956), Мар'яна в мелодрамі "Сергій" (1960), Елен Безухова в кіноепопеї Сергія Бондарчука "Війна і мир" (1965-1967), Лідія Сергіївна в комедії Ельдара Рязанова "Зигзаг удачі" (1968) та ін.

Користувачі мережі під публікацією виявляли своє співчуття і підтримку Федору Бондарчуку через втрату матері.

"Дуже сумно! Йдуть легенди! Співчуваю рідним і близьким", " Царство Небесне... 20 жовтня як і Сергій Федорович... день у день. Епоха", " світла пам'ять Ірині Скобцевій!", "Зі святими упокій... Йдуть світочі", " Таких як вона більше не буде... Це була яскрава, красива, розумна жінка... Прийміть співчуття".

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