Українська телеведуча Ольга Манько була затримана в Індонезії за їзду без прав

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Главред".

Так, під час зйомок шоу "У кого більше?" на "Новому каналі" Манько потрапила в каталажку за їзду без прав.

Українку заарештували і відвезли в "мавп'ятник" для з'ясування обставин і розслідування.

За словами телеведучої, жодного криміналу не було, але все ж закон вона порушила. Дівчина вирішила підробити водієм кінного возу, але не знала, що на Суматрі для цього потрібні особливі права. Вона запевняє, що про це її ніхто не попередив. Українське водійське посвідчення у жінки є, але для того, щоб керувати таким транспортом, потрібно мати іншу ліцензію.

"У поліцію мене забрали за те, що я порушила місцевий закон, сама того не знаючи. Щоб керувати місцевим таксі, потрібні спеціальні водійські права на водіння кінного екіпажу", - розповіла українка.

Домовитися з поліцейськими на місці не вдалося, і телеведучу затримали і посадили до з'ясування обставин в місцевий поліцейський відділок.

"На Суматрі це невелика кімната без вікон і дверей. Там немає решіток, стіни гіпсокартонні, і вони не дістають до стелі, тому можна встати на стілець і подивитися, що відбувається. Можливо, так і втекти можна. Поліцейські ввічливі, вони класно виконують свої обов'язки. Ми намагалися їм пояснити, що йдуть зйомки, і ми робимо це, щоб показати традиції і колорит країни", – розповіла Манько.

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