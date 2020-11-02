Син Жанни Фріске росте милим хлопчиком, який постійно променисто посміхається

Син Жанни Фріске вже 7 років живе з батьком, відомим телеведучим Дмитром Шепелєвим.

Через постійні конфлікти між Дмитром і батьками його покійної дружини, маленький Платон давно не бачився з родичами по маминій лінії: бабусею Ольгою Володимирівною, дідусем Володимиром Борисовичем і тіткою Наталією.

Тим часом хлопчик росте копією мами, а його фото раніше постив Шепелєв в свом блозі Instagram. Ще 2 роки тому Шепелєв активно публікував знімки хлопчика, але потім вирішив, що син не готовий до публічності.

Дмитро намагається захистити малюка від уваги журналістів. Для нього важливо, щоб хлопчик ріс в спокійній обстановці, без постійних питань про те, чи пам'ятає він маму.

Ведучий радився з психологами, як краще виховувати Платона. За рекомендацією фахівців він попросив родичів і знайомих не повідомляти малюкові, що його мама була відомою співачкою і зіркою. Так у дитини створюється враження, що Жанна – жива людина, а не красива казка.

Телеведучий знає, що йому не вдасться уникнути відвертої і серйозної розмови з Платоном про маму, про родичів і публікаціях в пресі. Дмитро сподівається, що син все зрозуміє і зробить правильні висновки.

Наприкінці серпня 2020 в Instagram-акаунті, який ведуть шанувальники співачки, з'явилися фотографії Платона, зроблені під час прогулянки. Поруч з хлопчиком була Лада-дочка цивільної дружини Шепелєва. Діти гралися під наглядом няні: хлопець катався на скейті, а дівчинка на велосипеді.

Користувачі мережі відзначили в коментарях, що хлопчик сильно нагадує Фріске в дитинстві: "Мамина копія...тільки дуже сумна копія...", "Який великий став! Так схожий на маму!", "Жанна жива! Її продовження в сині, який як 2 краплі води на неї схожий👍".

Нагадаємо, що Шепелєв видав всю правду про роман з Фріске.

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