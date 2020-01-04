Зеленський вразив новою декларацією, Квартал не забув свого лідера: «за один день заробив…»

Володимир Зеленський отримав п'ять мільйонів гривень від Студії «Квартал 95».

Відповідні відомості президент України вніс у свою декларацію про доходи 3 січня. У цьому можна переконатися на сайті Єдиного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Зеленський зазначив, що 27 грудня минулого року отримав від своєї колишньої студії 4 млн 880 тис. гривень роялті, а також компенсацію за користування торговою маркою в розмірі 104 тисяч гривень.

Цікаво, що в 2017 році розмір роялті Зеленського від «Кварталу 95» склав всього п'ять тисяч гривень, а в 2018 році – чотири тисячі.

Всього за 2018 рік Зеленський задекларував доходи на суму 9,7 мільйона гривень, а в 2017 році – на 7,3 мільйона. Декларацію за 2019 рік нинішній президент повинен заповнити до квітня.

СБУ вирішила долю зірки "Сватів" Добронравова: такого українці не чекали, скандальні деталі

Скандальний російський актор і зірка серіалу «Свати» Федір Добронравов може повернутися в Україну.

Так, зірці скасували заборону на в'їзд в країну у зв'язку з рішенням суду, який визнав попереднє рішення СБУ незаконним.

«Скасувати заборону в'їзду в Україну рішення суду, яке набрало законної сили», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що рішення СБУ передала журналістам у п'ятницю, 3 січня.

Потужний вибух розніс клуб: багато дітей в реанімації, деталі і кадри з місця НП

Потужний вибух пролунав у момент, коли в будівлі діти готувалися до різдвяного вертепу.

Повідомляється, що трагедія сталася вчора ввечері, 3 січня, в селі Угринів (Тернопільська область).

За інформацією силовиків, у приміщенні місцевого клубу прогримів потужний вибух. У нещасливий момент діти у віці від 12 до 17 років прийшли на репитицию різдвяного вертепу.

В результаті сильного вибуху серйозно постраждали 8 осіб. Дітей з опіками першого-другого ступенів госпіталізували в реанімацію районної лікарні. Через деякий час їх планують транспортувати в Тернопільську обласну дитячу клінічну лікарню.

Рятувальники не виключають, що потужний вибух у місцевому клубі міг пролунати через витік газу.

Нове вторгнення Путіна в Україну з Чорного моря: у НАТО назвали головну небезпеку

Володимир Путін продовжить військову агресію в Україні, якщо Захід не надасть йому опору

Подібну думку в інтерв'ю журналістам розповів колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес.

За його словами, Володимир Путін навряд чи зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну з боку Чорного моря, але агресія на окупованих територіях буде тривати до тих пір, поки йому "по зубах не дадуть" США.

"Росія, судячи з усього, задоволена ситуацією. Вони незаконно анексували Крим і перетворили його у військову базу для своїх операцій в Сирії та Лівії. На Донбасі вони створили такий собі випробувальний полігон для нових зразків зброї та придбання військами бойового досвіду. І Кремль демонструє нульові наміри припинити це", – озвучив генерал США свою точку зору.

Бен Ходжес стверджує, що якщо цивілізований Захід не буде вести себе з росіянами, як годиться, вони і далі будуть займатися протизаконною діяльністю.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні