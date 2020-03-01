Зокрема, з 1 березня для перетину кордону з Росією громадянам України знадобиться закордонний паспорт. При цьому ті, хто вже знаходиться в сусідній країні, але виїжджав за внутрішніми паспортами або свідоцтвом про народження, зможуть повернутися на батьківщину по цим документам.

Також з 1 березня «Укртелеком» планує підвищити свої тарифи. Тепер абонплата за стаціонарний телефон буде складати на 54,28 грн, а 59,71 грн. Також зростуть тарифи на інтернет-послугу «Домашній базовий» з 94 до 117 грн і план «Домашній безлімітний» з 99 до 123 грн.

Долар різко впав вниз, гривня не здає позиції: чого чекати в обмінниках

Долар продовжує своє падіння по відношенню до гривні, в той час як євро починає відвойовувати позиції