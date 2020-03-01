Кордон взяли штурмом, терміново вводять спецназ, в хід пішли газ і гранати: кадри масштабного НП
Біженці з Сирії намагаються виїхати з Туреччини в Європу, але пограничники Греції їх стримують.
Туреччина вже другий день, як відкрила кордон для виїзду сирійців за межі країни. Люди намагаються потрапити в Грецію, але прикордонники не пускають їх.
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Кордон взяли штурмом, терміново стягнутий спецназ, в хід пішли газ і гранати: кадри масштабної НП
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Президент Туреччини Ердоган відкрив кордон не так давно. Він це зробив після того, як 33 турецьких військовослужбовців загинули в Сирії. Але глава країни "забув" повідомити про це Європу.
Всю ніч погранички не пускали 18 тисяч сирійців на територію Греції. Мігранти постійно шукають лазівки, щоб обдурити військових. Патрулі вгамовують спроби сльозогінним газом і электрошумовыми гранатами.
Нові правила виїзду за кордон, пенсії та тарифи: що зміниться для українців з 1 березня
Вже з 1 березня українці зможуть в'їжджати в Росію тільки за закордонними паспортами, а також почнуть отримувати збільшену допомогу по безробіттю.
Зокрема, з 1 березня для перетину кордону з Росією громадянам України знадобиться закордонний паспорт. При цьому ті, хто вже знаходиться в сусідній країні, але виїжджав за внутрішніми паспортами або свідоцтвом про народження, зможуть повернутися на батьківщину по цим документам.
Також з 1 березня «Укртелеком» планує підвищити свої тарифи. Тепер абонплата за стаціонарний телефон буде складати на 54,28 грн, а 59,71 грн. Також зростуть тарифи на інтернет-послугу «Домашній базовий» з 94 до 117 грн і план «Домашній безлімітний» з 99 до 123 грн.
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Долар продовжує своє падіння по відношенню до гривні, в той час як євро починає відвойовувати позиції
Про це свідчить офіційний курс валют в Україні, представлений Національним банком. Зазначимо, що на вихідних – 29 лютого і 1 березня – в Україні зберігся той же курс валют, який був встановлений для п'ятниці, 28 лютого.
Так, курс гривні до американського долара досяг позначки у 24.56 грн/$. Це на 12 копійок менше, ніж напередодні - 24.65 грн/$. Таким чином, долар продовжив своє падіння по відношенню до української валюти.
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