Індексація пенсій: Зеленський втрутився в ситуацію, чого чекати українцям

Президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд почне індексацію пенсій українцям у травні 2020 року

Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

Також Зеленський зазначив, що вже з 1 квітня українські пенсіонери почнуть отримувати додаткову допомогу в розмірі 1 тис. гривень у зв'язку з пандемією коронавіруса.

"З 1 квітня 2020 року уряд буде готовий виплатити додаткову тисячу гривень тим пенсіонерам, які мають пенсію менше 5 тисяч гривень. А з 1 травня 2020 року буде проведена індексація пенсій", - заявив президент.

Новий епіцентр коронавіруса в Україні: які області в зоні ризику, розкрито реальна картина

Найбільше випадків коронавіруса в Україні зафіксовані в Чернівецькій області.

За офіційними даними Міністерства охорони здоров'я, станом на ранок 18 березня, там підтверджено 10 випадків зараження. Крім того, зараз в області очікують результати ще 11 осіб, які звернулися до лікарів із симптомами COVID-19.

Серед заражених в регіоні є діти. За останніми даними їх стан оцінюється як середньої тяжкості. У них відсутні такі симптоми, як температура, лихоманка і пневмонія.

Всього за даними на вечір 18 березня в Україні було зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавіруса. У МОЗ назвали дані по областях: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м.київ (2).

Гривня пробила нове дно, долар не збавляє обертів: свіжий курс НБУ від

Офіційний курс долара в Україні 19 березня знову значно зріс.

Американська валюта продовжує впевнено рости, у той час як гривня не може зупинити своє падіння. Про це свідчить новий курс валют на 19 березня, представлений Національним банком України.

Так, згідно з новими цифрами, долар досяг позначки в 27,26 гривень, що на 21 копійку більше, ніж напередодні.

Офіційний курс гривні до американської валюти склав 27,2685 гривень за 1 долар (+0,2119 грн). 18 березня цей показник тримався на позначці 27,0566 гривень за долар.

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