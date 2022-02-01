Мінекономіки установило мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети, які вступають в дію з 1 лютого.

Зазначимо, з грудня пакети заборонили поширювати безкоштовно - тоді магазини встановили на них символічну ціну від 1 до 12 копійок. Але зараз все змінилося.

Так, в магазинах і закладах громадського харчування вартість великого пакету (зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів) з лютого буде мінімум 2 гривні - без ручок і бічних складок; 2,5 гривні - без ручок, але зі складками або з ручками, але без складок і 3 гривні - з ручками і складками.

Важливо: це мінімальні ціни, тому магазини можуть продавати такі пакети ще дорожче.

Далі жорсткіше. З 10 березня буде повністю заборонено поширення декількох видів пластикових пакетів, за які зараз введена плата: надтонких (зі стінками товщиною менше 15 мікрометрів), тонких (зі стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) і оксорозкладних пластикових пакетів (матеріал для виготовлення яких складається з поліетилену і оксорозкладних домішок).

При цьому заборона не торкнеться тонких пакетів, які призначені для упаковки свіжої риби, м'яса, сипучих продуктів і льоду. Такі пакети можна буде використовувати до 2023 року.

Українці бурхливо обговорюють у мережі нове подорожчання:

"За 3 грн. - елітний варіант. Для простої людини без ручок і без складок... Прикро... "

"Ось пощастило нам... Епосі бідності - все! Хіба можуть стільки коштувати пакети в бідній країні?!"

"Якщо подорожчають - це для багатьох буде стимулом користуватися багаторазовими сітками для овочів"

"Ви переробляти відходи краще почніть"

"Нехай краще пункти прийому організовують, що б ми могли здавати ці пакети по 2 грн.! Стали склотару приймати, дітвора менше ноги ріжуть об розбиті пляшки..."

Нагадаємо, нове подорожчання в магазинах з 1 лютого: за що українці будуть переплачувати