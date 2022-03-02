Як пише Politeka.net, Міністерство охорони здоров'я України на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук підготувало спеціальні рекомендації для громадян з важливими нотатками.
Так, МОЗ опублікувало рекомендації щодо дій у разі загрози обвалення будівлі, а також якщо завал в зруйнованому будинку вже трапився.
Основна рекомендація така: якщо ви почули сильний вибух і перебуваєте в будівлі або відчули, що будівля втрачає стійкість, деформується - біжіть якомога швидше.
Телефони рятувальних та аварійних служб:
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112-єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги (диспетчер викличе бригаду потрібної служби)
101-пожежна служба.
102-поліція.
103-Швидка медична допомога.
104-Аварійна служба газової мережі.
0 800 501 482 — телефон довіри СБУ.
Зазначимо, внаслідок вторгнення, природна спадщина України несе значної шкоди:
- багато Рамсарських угідь в Україні пошкоджено окупантами через ведення на них бойових дій.
- об'єкти Чорнобильської зони захоплені окупантами.
- російські військові розгортають позиції в безпосередній близькості від найбільшої атомної електростанції Європи-Запорізької АЕС в Енергодарі.
Нагадавши, ЗСУ перейшли в наступ, російська армія масово кидає зброю і техніку.
Як повідомляла Politeka, українців попереджають про можливу провокацію окупантів.
Також Politeka писала, російські військові з офіцерами здаються в полон і відмовляються наступати.