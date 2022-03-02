Основна рекомендація така: якщо ви почули сильний вибух і перебуваєте в будівлі або відчули, що будівля втрачає стійкість, деформується - біжіть якомога швидше.

Як пише Politeka.net, Міністерство охорони здоров'я України на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук підготувало спеціальні рекомендації для громадян з важливими нотатками.

Так, МОЗ опублікувало рекомендації щодо дій у разі загрози обвалення будівлі, а також якщо завал в зруйнованому будинку вже трапився.

Основна рекомендація така: якщо ви почули сильний вибух і перебуваєте в будівлі або відчули, що будівля втрачає стійкість, деформується - біжіть якомога швидше.

Телефони рятувальних та аварійних служб:

112-єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги (диспетчер викличе бригаду потрібної служби)

101-пожежна служба.

102-поліція.

103-Швидка медична допомога.

104-Аварійна служба газової мережі.

0 800 501 482 — телефон довіри СБУ.

Зазначимо, внаслідок вторгнення, природна спадщина України несе значної шкоди:

багато Рамсарських угідь в Україні пошкоджено окупантами через ведення на них бойових дій.

об'єкти Чорнобильської зони захоплені окупантами.

російські військові розгортають позиції в безпосередній близькості від найбільшої атомної електростанції Європи-Запорізької АЕС в Енергодарі.

Нагадавши, ЗСУ перейшли в наступ, російська армія масово кидає зброю і техніку.

Як повідомляла Politeka, українців попереджають про можливу провокацію окупантів.

Також Politeka писала, російські військові з офіцерами здаються в полон і відмовляються наступати.