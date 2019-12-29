Стало відомо про нові жертви руйнівного тайфуну Урсула

Як передає Politeka.net, про це пишуть місцеві ЗМІ, посилаючись на дані екстрених служб  (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Повідомляється, що жертвами смертоносного тайфуну Урсула, який обрушився на Філіппіни, стала 41 людина.

Популярні новини зараз

Лорак вперше за довгий час вийшла в світ з дочкою, вразивши виглядом: "Обличчя підкачало"

В мережі з'явились фото Каменських з величезним животом: "Не приховує, що..."

Волчек перед смертю розкрила правду про дітей Пугачової: спливло листування, про яке ніхто не знав

Дружина Луценка після операцій вразила зовнішнім виглядом: тепер можна дізнатися тільки за паспортом
Показати ще

Рятувальники також повідомляють, що із-за стихії 28 людей отримали поранення, 12 людей як і раніше числяться зниклими без вісті.

У національній раді щодо зниження ризиків та ліквідації наслідків лих стверджують, що більшість жертв руйнівного тайфуну Урсула потонули, в той час як інші постраждали від повалених дерев, потрапили в ДТП чи загинули від зупинки серця.

Як відомо, смертельна стихія обрушилася на Філіппіни 24 грудня і принесла з собою сильні дощі і штормовий вітер в центральну частину архіпелагу в районі провінцій Антике, Міндоро, Палаван, Аклан і Ромблон.

За ці дні тайфун Урсула встиг пошкодити тисячі будинків і шкіл. Через  сильний вітер без електрики залишилися 150 населених пунктів. У деяких регіонах також була проведена масова евакуація населення.

Раніше ми повідомляли про те, що стихія Хагибис несподівано обрушилася на Японію. За даними рятувальників, в результаті потужного тайфуну загинули 98 осіб, ще 10 числяться зниклими без вісті.

Після потужного тайфуну більше 42 тисяч будинків у восьми префектурах все ще залишаються без водопостачання. Найважча ситуація з водопостачанням зберігається в префектурі Фукусіма.

Уряд Японії, у свою чергу, оголосило частина постраждалих районів зонами надзвичайного лиха, що надало Кабінету міністрів можливість суттєво збільшити видатки з держбюджету на проведення відновлювальних робіт.

Нагадаємо, найпекучий російський курорт засипало снігом, такого не було десятки років

А ще Politeka писала, лютий осіння стихія почала вбивати

Також Politeka повідомляла, що стихія атакувала країну, багато загиблих