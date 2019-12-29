Стало відомо про нові жертви руйнівного тайфуну Урсула

Як передає Politeka.net, про це пишуть місцеві ЗМІ, посилаючись на дані екстрених служб ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Повідомляється, що жертвами смертоносного тайфуну Урсула, який обрушився на Філіппіни, стала 41 людина.

Рятувальники також повідомляють, що із-за стихії 28 людей отримали поранення, 12 людей як і раніше числяться зниклими без вісті.

У національній раді щодо зниження ризиків та ліквідації наслідків лих стверджують, що більшість жертв руйнівного тайфуну Урсула потонули, в той час як інші постраждали від повалених дерев, потрапили в ДТП чи загинули від зупинки серця.

Як відомо, смертельна стихія обрушилася на Філіппіни 24 грудня і принесла з собою сильні дощі і штормовий вітер в центральну частину архіпелагу в районі провінцій Антике, Міндоро, Палаван, Аклан і Ромблон.

За ці дні тайфун Урсула встиг пошкодити тисячі будинків і шкіл. Через сильний вітер без електрики залишилися 150 населених пунктів. У деяких регіонах також була проведена масова евакуація населення.

Раніше ми повідомляли про те, що стихія Хагибис несподівано обрушилася на Японію. За даними рятувальників, в результаті потужного тайфуну загинули 98 осіб, ще 10 числяться зниклими без вісті.

Після потужного тайфуну більше 42 тисяч будинків у восьми префектурах все ще залишаються без водопостачання. Найважча ситуація з водопостачанням зберігається в префектурі Фукусіма.

Уряд Японії, у свою чергу, оголосило частина постраждалих районів зонами надзвичайного лиха, що надало Кабінету міністрів можливість суттєво збільшити видатки з держбюджету на проведення відновлювальних робіт.

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