Естонія не збирається ратифікувати угоду про російсько-естонський кордон, підписану у 2014 році

Про це в інтерв'ю агентству ERR заявив спікер парламенту Естонії Хенн Пиллуаас.

Він підкреслив, що Естонія не піде на ратифікацію договору, навіть якщо це зробить Держдума РФ. Туди закон був внесений у 2015 році, проте досі не розглянутий навіть у першому читанні.

Пиллуаас пояснив, що якщо буде укладений новий договір про кордоцн, це призведе до втрати положень підписаної у 1920 році Тартуської мирної угоди, відповідно до якої ряд території нинішньої Росії був закріплений за незалежною Естонією.

«Це матиме величезні юридичні наслідки. По-перше, ми анулюємо Тартуський мирний договір. У зв'язку з цим анулюється і наше правонаступництво, що означає автоматичну зміна складу наших громадян і т. д. Це виключно небезпечний шлях», — впевнений естонський політик.

Раніше спікер заявляв про те, що Росія анексувала п'ять відсотків естонських територій і тепер зобов'язана їх повернути. У МЗС РФ на ці претензії відреагували традиційно, назвавши їх «абсурдними і провокаційними».

Що з приводу такої різкої заяви естонської влади думають в Кремлі, поки що залишається секретом, однак, з огляду на геополітичні амбіції Володимира Путіна, подібна непокора може обернутися серйозними наслідками.

Більш того, прецент явно не на руку російському президенту, адже потім наслідувати приклад Естонії захочуть й інші держави.

Раніше спікер Хенн Пиллуаас заявляв про те, що Росія анексувала п'ять відсотків естонських територій і тепер зобов'язана їх повернути. У МЗС РФ на ці претензії відреагували традиційно, назвавши їх «абсурдними і провокаційними».

Відповідно до Тартуського мирного договору 1920 року, Естонська Республіка отримала території Печорського району Псковської області і так званої Естонської Інгерманландії (нині частина Кінгісеппського району Ленінградської області), а також правобережжя річки Нарва (зараз у складі Сланцевського району Ленінградської області). Однак після звільнення Естонської РСР ці території забрали назад.

У 1994 році РФ в односторонньому порядку скасувала умови даного договору, остаточно заявивши, що Естонія цю територію ніколи не отримає.

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